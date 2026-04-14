حراك في عين التينة: الوحدة الوطنية وسد منافذ الفتنة يتصدران المشهد

استقبل في عين التينة "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، يرافقه الوزير السابق صالح الغريب، حيث جرى عرض للتطورات السياسية والميدانية وملف .



وعقب اللقاء، دعا أرسلان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والترفع عن الخطاب السياسي المتدني، محذراً من الانقسامات الداخلية والفتنة في ظل العدوان . وأكد أرسلان أن الجبل يحتضن النازحين من الجنوب والضاحية منطلق الأخوة، مشدداً على أن قوة في تنوعه وتضامن أبنائه. وبشأن مفاوضات ، أبدى ترحيبه بأي مسعى يحرر الأرض ويعيد النازحين، رافضاً التفاوض تحت ضغط النار أو الاستسلام.



كما التقى النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة، بحضور النائب محمد خواجة، لبحث الأوضاع العامة وواقع العاصمة .



وأكد النائب خلف ضرورة التمسك بالشرعية الوطنية والدولية، خاصة دور "اليونيفيل" في الجنوب، مشدداً على أن صمود أهل القرى الحدودية هو تأكيد على هوية الأرض. ، أوضح النائب منيمنة أنه وضع في صورة التحرك الرامي لإعلان "بيروت خالية من السلاح"، بهدف تخفيف الاحتقان وتفعيل دور القوى الأمنية، مشيراً إلى أن رئيس المجلس أبدى إيجابية تجاه أي جهد يبعد شبح الفتنة. وفي ملف المفاوضات، دعا منيمنة الحكومة إلى وضع سقف سياسي موحد ينطلق من الوقف الفوري لإطلاق النار.

Advertisement