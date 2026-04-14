لبنان
حراك في عين التينة: الوحدة الوطنية وسد منافذ الفتنة يتصدران المشهد
Lebanon 24
14-04-2026
|
08:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة
رئيس الحزب
"الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، يرافقه الوزير السابق صالح الغريب، حيث جرى عرض للتطورات السياسية والميدانية وملف
النازحين
.
وعقب اللقاء، دعا أرسلان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والترفع عن الخطاب السياسي المتدني، محذراً من الانقسامات الداخلية والفتنة في ظل العدوان
الإسرائيلي
. وأكد أرسلان أن الجبل يحتضن النازحين من الجنوب والضاحية منطلق الأخوة، مشدداً على أن قوة
لبنان
في تنوعه وتضامن أبنائه. وبشأن مفاوضات
واشنطن
، أبدى ترحيبه بأي مسعى يحرر الأرض ويعيد النازحين، رافضاً التفاوض تحت ضغط النار أو الاستسلام.
كما التقى
الرئيس بري
النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة، بحضور النائب محمد خواجة، لبحث الأوضاع العامة وواقع العاصمة
بيروت
.
وأكد النائب خلف ضرورة التمسك بالشرعية الوطنية والدولية، خاصة دور "اليونيفيل" في الجنوب، مشدداً على أن صمود أهل القرى الحدودية هو تأكيد على هوية الأرض.
من جهته
، أوضح النائب منيمنة أنه وضع
بري
في صورة التحرك الرامي لإعلان "بيروت خالية من السلاح"، بهدف تخفيف الاحتقان وتفعيل دور القوى الأمنية، مشيراً إلى أن رئيس المجلس أبدى إيجابية تجاه أي جهد يبعد شبح الفتنة. وفي ملف المفاوضات، دعا منيمنة الحكومة إلى وضع سقف سياسي موحد ينطلق من الوقف الفوري لإطلاق النار.
محفوظ: الإعلام مسؤول عن الوحدة الوطنية ومواجهة التحريض والفتن
محفوظ: الإعلام مسؤول عن الوحدة الوطنية ومواجهة التحريض والفتن
باسيل من عين التينة: توافق كامل مع الرئيس بري على مضمون ورقتنا لحماية لبنان والاهم هو الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لأنها الطريق لخروج لبنان سالما من هذه الحرب
باسيل من عين التينة: توافق كامل مع الرئيس بري على مضمون ورقتنا لحماية لبنان والاهم هو الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لأنها الطريق لخروج لبنان سالما من هذه الحرب
رئيس بلدية مجدل عنجر يدعو إلى الوحدة ونبذ الفتنة
رئيس بلدية مجدل عنجر يدعو إلى الوحدة ونبذ الفتنة
الصمد أمل في الفصح أن يحافظ اللبنانيون على الوحدة ونبذ الفتن
الصمد أمل في الفصح أن يحافظ اللبنانيون على الوحدة ونبذ الفتن
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
