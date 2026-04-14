حراك في عين التينة: الوحدة الوطنية وسد منافذ الفتنة يتصدران المشهد

14-04-2026 | 08:51
حراك في عين التينة: الوحدة الوطنية وسد منافذ الفتنة يتصدران المشهد
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" طلال أرسلان، يرافقه الوزير السابق صالح الغريب، حيث جرى عرض للتطورات السياسية والميدانية وملف النازحين.

وعقب اللقاء، دعا أرسلان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والترفع عن الخطاب السياسي المتدني، محذراً من الانقسامات الداخلية والفتنة في ظل العدوان الإسرائيلي. وأكد أرسلان أن الجبل يحتضن النازحين من الجنوب والضاحية منطلق الأخوة، مشدداً على أن قوة لبنان في تنوعه وتضامن أبنائه. وبشأن مفاوضات واشنطن، أبدى ترحيبه بأي مسعى يحرر الأرض ويعيد النازحين، رافضاً التفاوض تحت ضغط النار أو الاستسلام.

كما التقى الرئيس بري النائبين ملحم خلف وإبراهيم منيمنة، بحضور النائب محمد خواجة، لبحث الأوضاع العامة وواقع العاصمة بيروت.

وأكد النائب خلف ضرورة التمسك بالشرعية الوطنية والدولية، خاصة دور "اليونيفيل" في الجنوب، مشدداً على أن صمود أهل القرى الحدودية هو تأكيد على هوية الأرض. من جهته، أوضح النائب منيمنة أنه وضع بري في صورة التحرك الرامي لإعلان "بيروت خالية من السلاح"، بهدف تخفيف الاحتقان وتفعيل دور القوى الأمنية، مشيراً إلى أن رئيس المجلس أبدى إيجابية تجاه أي جهد يبعد شبح الفتنة. وفي ملف المفاوضات، دعا منيمنة الحكومة إلى وضع سقف سياسي موحد ينطلق من الوقف الفوري لإطلاق النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محفوظ: الإعلام مسؤول عن الوحدة الوطنية ومواجهة التحريض والفتن
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من عين التينة: توافق كامل مع الرئيس بري على مضمون ورقتنا لحماية لبنان والاهم هو الوحدة الوطنية والحفاظ عليها لأنها الطريق لخروج لبنان سالما من هذه الحرب
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية مجدل عنجر يدعو إلى الوحدة ونبذ الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد أمل في الفصح أن يحافظ اللبنانيون على الوحدة ونبذ الفتن
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 19:11:17 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
