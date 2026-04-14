تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شيخ العقل عرض مع منسقة الأمم المتحدة تداعيات الحرب: لوقف العدوان فوراً وحماية المدنيين
Lebanon 24
14-04-2026
|
09:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين
الدروز
الشيخ الدكتور
سامي أبي المنى
،
في دار
الطائفة –
فردان
اليوم المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية واستمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
على لبنان، وما خلّفته وتخلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية.
كما تم التطرّق إلى الدور الذي يقوم به الشيخ أبي المنى بالتنسيق مع المرجعيات الروحية، لجهة التواصل الدائم والعمل المشترك على حماية السلم
الاهلي
، بالإسهام في التخفيف من حدّة الخطاب الطائفي والانقسامات السياسية، وتكريس قيم
الوحدة الوطنية
.
وقد عبّرت بلاسخارت خلال اللقاء عن أملها بالمفاوضات، للتوصل إلى حلول تؤدي إلى وقف الحرب، والحرص على التفاهم لخفض التوتر القائم والتصعيد في المنطقة.
وشكّل اللقاء مناسبة، شدد خلالها شيخ العقل على "ضرورة وقف العدوان
الإسرائيلي
فوراً وحماية المدنيين"، مشيراً إلى أن "الحوار بين المسؤولين داخلياً يبقى السبيل الوحيد لحل الأزمات، وقد ضاعفت الحرب من تداعياتها على المستوى المجتمعي"، مكرراً أن "المرحلة الراهنة تتطلّب أقصى درجات التضامن الوطني والتلاقي بين اللبنانيين، بعيداً من لغة التفرقة والتحريض". ومؤكداً أن "دور المرجعيات الروحية يتمثّل في رفع مستوى الخطاب الروحي والوطني، لصون الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك، باعتبار لبنان لا يقوم إلا بتضامن جميع أبنائه والشراكة الروحية والوطنية في ما بينهم".
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: السبيل الأمثل للحدّ من تداعيات الحرب هو إيقافها فورًا
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: السبيل الأمثل للحدّ من تداعيات الحرب هو إيقافها فورًا
14/04/2026 19:11:24
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
Lebanon 24
شيخ العقل يرفض "إدخال لبنان قسراً" في الحرب ويطلق نداءً لحماية النازحين
14/04/2026 19:11:24
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: نؤيد دعوات إيقاف الحرب فورا لما لها من تداعيات خطيرة على العالم
Lebanon 24
الرئيس التركي: نؤيد دعوات إيقاف الحرب فورا لما لها من تداعيات خطيرة على العالم
14/04/2026 19:11:24
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
Lebanon 24
شيخ العقل يناشد للعمل الفوري لإيقاف الحرب على لبنان
14/04/2026 19:11:24
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
Lebanon 24
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
11:06 | 2026-04-14
14/04/2026 11:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
11:54 | 2026-04-14
14/04/2026 11:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
Lebanon 24
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
11:50 | 2026-04-14
14/04/2026 11:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
Lebanon 24
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
11:48 | 2026-04-14
14/04/2026 11:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
11:47 | 2026-04-14
14/04/2026 11:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
15:55 | 2026-04-13
13/04/2026 03:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
16:31 | 2026-04-13
13/04/2026 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
Lebanon 24
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
14:32 | 2026-04-13
13/04/2026 02:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:06 | 2026-04-14
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
11:54 | 2026-04-14
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
11:50 | 2026-04-14
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
11:48 | 2026-04-14
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
11:47 | 2026-04-14
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
11:32 | 2026-04-14
عون اطّلع من كرم على نتائج الاتصالات الجارية لوقف اطلاق النار
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
14/04/2026 19:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24