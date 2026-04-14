شيخ العقل عرض مع منسقة الأمم المتحدة تداعيات الحرب: لوقف العدوان فوراً وحماية المدنيين

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الشيخ الدكتور ، الطائفة – اليوم المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية واستمرار الاعتداءات على لبنان، وما خلّفته وتخلّفه من تداعيات إنسانية واجتماعية.



كما تم التطرّق إلى الدور الذي يقوم به الشيخ أبي المنى بالتنسيق مع المرجعيات الروحية، لجهة التواصل الدائم والعمل المشترك على حماية السلم ، بالإسهام في التخفيف من حدّة الخطاب الطائفي والانقسامات السياسية، وتكريس قيم .



وقد عبّرت بلاسخارت خلال اللقاء عن أملها بالمفاوضات، للتوصل إلى حلول تؤدي إلى وقف الحرب، والحرص على التفاهم لخفض التوتر القائم والتصعيد في المنطقة.



وشكّل اللقاء مناسبة، شدد خلالها شيخ العقل على "ضرورة وقف العدوان فوراً وحماية المدنيين"، مشيراً إلى أن "الحوار بين المسؤولين داخلياً يبقى السبيل الوحيد لحل الأزمات، وقد ضاعفت الحرب من تداعياتها على المستوى المجتمعي"، مكرراً أن "المرحلة الراهنة تتطلّب أقصى درجات التضامن الوطني والتلاقي بين اللبنانيين، بعيداً من لغة التفرقة والتحريض". ومؤكداً أن "دور المرجعيات الروحية يتمثّل في رفع مستوى الخطاب الروحي والوطني، لصون الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك، باعتبار لبنان لا يقوم إلا بتضامن جميع أبنائه والشراكة الروحية والوطنية في ما بينهم".

Advertisement