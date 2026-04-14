كرامي: لا مواد في الامتحانات الرسمية خارج ما درسه الطلاب

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في حديث لإذاعة "الرسالة"، أن ملف التعليم يمثل أولوية وطنية قصوى في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وأوضحت أن الوزارة اعتمدت نظاماً مزدوجاً يجمع بين المسح الشامل للمدارس المغلقة قسراً وتفعيل منصة "Teams" بدعم من خدمة مجانية، مشيرة إلى أن نسبة التفاعل بلغت نحو 40%، بينما أظهر المسح أن أكثر من 90% من طلاب البكالوريا يمتلكون أجهزة خاصة.



وفيما يخص الامتحانات الرسمية، طمأنت كرامي الطلاب بأن القرارات المتعلقة بمضامين الأسئلة ستصدر في أيار، مؤكدة أنه لن يُطلب منهم أي جزء لم يدرسوه، مع السعي لتفادي منح إفادات غير عادلة. كما كشفت عن وجود خطة للمناطق المتضررة في الجنوب تشمل تأمين مدارس بديلة وتواصل دائم مع المدريرين لتقييم الاحتياجات.



وختمت بالإشادة بنجاح قرابة **130 مدرسة** في استئناف التعليم عن بُعد رغم ظروف النزوح، معتبرة ذلك "شهادة بطولية"، ومؤكدة تكثيف التواصل مع الجهات المانحة لتأمين موارد إضافية تضمن استدامة التعليم وتدعم الطلاب في المناطق المتأثرة.

