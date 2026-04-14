تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي: لا مواد في الامتحانات الرسمية خارج ما درسه الطلاب

Lebanon 24
14-04-2026 | 09:46
A-
A+
كرامي: لا مواد في الامتحانات الرسمية خارج ما درسه الطلاب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في حديث لإذاعة "الرسالة"، أن ملف التعليم يمثل أولوية وطنية قصوى في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة. وأوضحت أن الوزارة اعتمدت نظاماً مزدوجاً يجمع بين المسح الشامل للمدارس المغلقة قسراً وتفعيل منصة "Teams" بدعم من خدمة إنترنت مجانية، مشيرة إلى أن نسبة التفاعل بلغت نحو 40%، بينما أظهر المسح أن أكثر من 90% من طلاب البكالوريا يمتلكون أجهزة خاصة.

وفيما يخص الامتحانات الرسمية، طمأنت كرامي الطلاب بأن القرارات المتعلقة بمضامين الأسئلة ستصدر في أيار، مؤكدة أنه لن يُطلب منهم أي جزء لم يدرسوه، مع السعي لتفادي منح إفادات غير عادلة. كما كشفت عن وجود خطة للمناطق المتضررة في الجنوب تشمل تأمين مدارس بديلة وتواصل دائم مع المدريرين لتقييم الاحتياجات.

وختمت الوزيرة بالإشادة بنجاح قرابة **130 مدرسة** في استئناف التعليم عن بُعد رغم ظروف النزوح، معتبرة ذلك "شهادة بطولية"، ومؤكدة تكثيف التواصل مع الجهات المانحة لتأمين موارد إضافية تضمن استدامة التعليم وتدعم الطلاب في المناطق المتأثرة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
Lebanon24
11:32 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24