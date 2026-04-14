مشاهد للعمليات الإسرائيليّة في بنت جبيل... أدرعي: 10 جنود أُصيبوا

#عاجل إغلاق الحساب مع خلية إرهابيي حزب الله في بنت جبيل والقضاء عليها
🔸خلال نشاط لقوات لواء المظليين الليلة الماضية في بنت جبيل اشتبكت القوات وجهًا لوجه مع خلية مكوّنة من ثلاثة مخربين أطلقوا النار نحوها.
🔸في إغلاق دائرة سريع تمكنت القوات بمساندة جوية من تصفية مخربين اثنين… pic.twitter.com/muQQlKV3xF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2026
