منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار

استقبل اللواء في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الجنرال والسفير الإيطالي فابريزيو مارسيللي، حيث تناول اللقاء سبل دعم والمستجدات الميدانية.



وشدد الجنرال بورتولانو على ثبات موقف بلاده في مساندة والجيش، مؤكداً استمرار المشاركة ضمن قوات "اليونيفيل" وجاهزية لتمديد دعمها العسكري واللوجستي لما بعد نهاية العام الحالي. كما أعرب عن تطلعه لنتائج إيجابية في المفاوضات المرتقبة بما يخدم مصلحة الشعب اللبناني.



من جانبه، ثمن الوزير منسى الدور الإيطالي المساند للبنان في المحافل الدولية، داعياً الدول الصديقة لممارسة ضغوط فعلية على لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من الأراضي .

