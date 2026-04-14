بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة: نُرحّب بمبادرة الرئيس عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل



دعا وزراء خارجية كل من أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، النرويج، المتحدة، سلوفينيا والسويد، في بيان مشترك، إلى ضرورة إشراك في الجهود الإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد، واعتبروا أنّ "استمرار الحرب يُهدّد فرص التهدئة في المنطقة، وشدّدوا على أنّه يجب التوصل إلى حل سياسي دائم".

ورحّب وزراء خارجية الدول المذكورة، بـ"المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزف عون لفتح حوار مباشر مع ".



وأكّدوا أنّ "أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن أن تمهّد الطريق لتحقيق أمن مستدام للبنان وإسرائيل والمنطقة"، ودعوا الجانبين إلى "اقتناص هذه الفرصة والتحرك سريعاً نحو التهدئة".



كما عبّر عن ترحيبهم بوقف التصعيد الإقليمي الحالي، مُشدّدين على ضرورة الالتزام به، وداعين إلى استثماره لدفع مسار الحل السياسي.



وأدانوا هجمات ضد إسرائيل، وطالبوا بوقفها فوراً، كما أدانوا "الغارات الواسعة التي استهدفت لبنان في 8 نيسان".



وشددوا على "أهمية حماية قوة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ورفض أي استهداف لها"، وأكّدوا "دعم لبنان وشعبه واستعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين".



كما أكّدوا "ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتطبيق قرار 1701 بشكل كامل، بما يعزز سلطة الدولة ويكرّس احتكارها للسلاح، مع الإشادة بالخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".