تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة: نُرحّب بمبادرة الرئيس عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل
Lebanon 24
14-04-2026
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا وزراء خارجية كل من أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، النرويج،
المملكة
المتحدة، سلوفينيا والسويد، في بيان مشترك، إلى ضرورة إشراك
لبنان
في الجهود الإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد، واعتبروا أنّ "استمرار الحرب يُهدّد فرص التهدئة في المنطقة، وشدّدوا على أنّه يجب التوصل إلى حل سياسي دائم".
ورحّب وزراء خارجية الدول المذكورة، بـ"المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزف عون لفتح حوار مباشر مع
إسرائيل
".
وأكّدوا أنّ "أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن أن تمهّد الطريق لتحقيق أمن مستدام للبنان وإسرائيل والمنطقة"، ودعوا الجانبين إلى "اقتناص هذه الفرصة والتحرك سريعاً نحو التهدئة".
كما عبّر
وزراء الخارجية
عن ترحيبهم بوقف التصعيد الإقليمي الحالي، مُشدّدين على ضرورة الالتزام به، وداعين إلى استثماره لدفع مسار الحل السياسي.
وأدانوا هجمات
حزب الله
ضد إسرائيل، وطالبوا بوقفها فوراً، كما أدانوا "الغارات
الإسرائيلية
الواسعة التي استهدفت لبنان في 8 نيسان".
وشددوا على "أهمية حماية قوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ورفض أي استهداف لها"، وأكّدوا "دعم لبنان وشعبه واستعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين".
كما أكّدوا "ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتطبيق قرار
مجلس الأمن
1701 بشكل كامل، بما يعزز سلطة الدولة
اللبنانية
ويكرّس احتكارها للسلاح، مع الإشادة بالخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".
مواضيع ذات صلة
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نرحّب بمبادرة الرئيس جوزاف عون لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وندعو "حزب الله" إلى وقف هجماته على إسرائيل وتسليم سلاحه للحكومة
مخزومي: نؤيد مبادرة الرئيس عون للتفاوض المباشر واتفاق سلام مع إسرائيل
وزير الثقافة غسان سلامة: الرئيس عون يسعى للتفاوض المباشر مع إسرائيل لوقف التصعيد
بيان مشترك عن الرئيسين عون وماكرون: تأجيل المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي
لبنان
عربي-دولي
وزراء الخارجية
الأمم المتحدة
الإسرائيلية
مجلس الأمن
الرئيس عون
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
"لبنان القوي": وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
ساعات حاسمة.. ترقب أمنيّ!
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:06 | 2026-04-14
انطلاق المحادثات اللبنانية الاسرائيلية.. أميركا: لدينا فرصة تاريخية اليوم (فيديو وصور)
12:08 | 2026-04-14
"لبنان القوي": وجّهنا سؤالاً للحكومة حول سياساتها في ظل الحرب
11:54 | 2026-04-14
إرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 2124 شهيدا و6921 جريحا
11:50 | 2026-04-14
مع بدء جلسة المفاوضات.. عمليات واسعة لـ"حزب الله" على إسرائيل
11:48 | 2026-04-14
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
11:47 | 2026-04-14
الخارجية البريطانية: ترحيب بمحادثات لبنان المباشرة مع إسرائيل
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24