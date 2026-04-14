تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة: نُرحّب بمبادرة الرئيس عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل

Lebanon 24
14-04-2026 | 10:35
A-
A+
بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة: نُرحّب بمبادرة الرئيس عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل
بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة: نُرحّب بمبادرة الرئيس عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا وزراء خارجية كل من أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، النرويج، المملكة المتحدة، سلوفينيا والسويد، في بيان مشترك، إلى ضرورة إشراك لبنان في الجهود الإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد، واعتبروا أنّ "استمرار الحرب يُهدّد فرص التهدئة في المنطقة، وشدّدوا على أنّه يجب التوصل إلى حل سياسي دائم".
 
ورحّب وزراء خارجية الدول المذكورة، بـ"المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزف عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل".

وأكّدوا أنّ "أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن أن تمهّد الطريق لتحقيق أمن مستدام للبنان وإسرائيل والمنطقة"، ودعوا الجانبين إلى "اقتناص هذه الفرصة والتحرك سريعاً نحو التهدئة".

كما عبّر وزراء الخارجية عن ترحيبهم بوقف التصعيد الإقليمي الحالي، مُشدّدين على ضرورة الالتزام به، وداعين إلى استثماره لدفع مسار الحل السياسي.

وأدانوا هجمات حزب الله ضد إسرائيل، وطالبوا بوقفها فوراً، كما أدانوا "الغارات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت لبنان في 8 نيسان".

وشددوا على "أهمية حماية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، ورفض أي استهداف لها"، وأكّدوا "دعم لبنان وشعبه واستعدادها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين".

كما أكّدوا "ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، بما يعزز سلطة الدولة اللبنانية ويكرّس احتكارها للسلاح، مع الإشادة بالخطوات الحكومية في هذا الاتجاه".
 
 
Advertisement
لبنان

عربي-دولي

وزراء الخارجية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الرئيس عون

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14
Lebanon24
12:08 | 2026-04-14
Lebanon24
11:54 | 2026-04-14
Lebanon24
11:50 | 2026-04-14
Lebanon24
11:48 | 2026-04-14
Lebanon24
11:47 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24