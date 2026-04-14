توضيح بشأن درون الرميلة.. لا بصمة إسرائيلية ولا مواد متفجرة

نفت مصادر ما أوردته بعض بشأن سقوط مُحلّقة إسرائيلية مُفخخة داخل حرم ثانوية الفرير القديمة، في محيط في بلدة الساحلية – إقليم الخروب.

وأكدت المصادر أن هذه الرواية غير صحيحة، موضحة أن الجسم الذي سقط هو غير مُفخخة، ولا يحمل أي بصمة إسرائيلية، وهو ذو طابع مدني وخاص وليس عسكرياً.

Advertisement