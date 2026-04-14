الرئيس عون: نأمل أن يشكل اجتماع واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين

أمل رئيس الجمهورية عون أن يشكل الاجتماع في مساء اليوم، بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً.

وشدد في خلال استقباله رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال ، على أن الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت في احتلال أراض فيه، وأن الحل الوحيد يكمن في أن يعيد انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، ويكون هو بالتالي المسؤول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها من دون شراكة من أي جهة كانت.

واستنكر التعرض للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" المدعوة إلى لعب دور مهم في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي يلقى دعم أبناء الجنوب ومحبتهم، لأنهم يجدون فيه الامل والمرتجى.

كما رحب عون برغبة ايطاليا في إبقاء وحدات من قواتها في بعد اكتمال مهلة انسحاب "اليونيفيل" في نهاية العام 2027، على أن يصار في حينه إلى الاتفاق على الصيغة التي سترعى بقاء هذه القوات وغيرها من قوات الدول المشاركة في "اليونيفيل" التي أبلغت عن عزمها الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني في حفظ الاستقرار في الجنوب.