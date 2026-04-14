رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال لقائه منسى: نأمل أن تفضي مفاوضات واشنطن إلى نتائج إيجابية

بحث اللواء ميشال منسى، ورئيس أركان الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والسفير الإيطالي في فابريزيو مارسيللي، على رأس وفد عسكري، الوضع العام في البلاد، في ظل التطورات الراهنة.



وأكد رئيس أركان الدفاع الإيطالي " بلاده الوقوف إلى جانب لبنان، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها"، مشددا على "مواصلة دعم "، متمنيا "أن تفضي المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان وشعبه".



وشدد على "استمرار مشاركة بلاده في قوات اليونيفيل العاملة في حتى انتهاء مهامها"، مؤكدا "استعداد لمواصلة حضورها وتقديم الدعم حتى بعد انتهاء هذه المهام في نهاية العام الحالي".



بدوره، شكر اللواء منسى لـ"إيطاليا ما تقدمه إلى لبنان من دعم في كل من المحافل الدولية والمجالات الإنسانية والعسكرية"، متمنيا "استمرار هذا الدور وسعي الدول الصديقة للضغط على لوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان".

Advertisement