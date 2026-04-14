رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال لقائه منسى: نأمل أن تفضي مفاوضات واشنطن إلى نتائج إيجابية

14-04-2026 | 11:24
رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال لقائه منسى: نأمل أن تفضي مفاوضات واشنطن إلى نتائج إيجابية
بحث وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والسفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيللي، على رأس وفد عسكري، الوضع العام في البلاد، في ظل التطورات الراهنة.

وأكد رئيس أركان الدفاع الإيطالي "التزام بلاده الوقوف إلى جانب لبنان، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها"، مشددا على "مواصلة دعم الجيش اللبناني"، متمنيا "أن تفضي المفاوضات المرتقبة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان وشعبه".

وشدد على "استمرار مشاركة بلاده في قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حتى انتهاء مهامها"، مؤكدا "استعداد إيطاليا لمواصلة حضورها وتقديم الدعم حتى بعد انتهاء هذه المهام في نهاية العام الحالي".

بدوره، شكر اللواء منسى لـ"إيطاليا ما تقدمه إلى لبنان من دعم في كل من المحافل الدولية والمجالات الإنسانية والعسكرية"، متمنيا "استمرار هذا الدور وسعي الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان".
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: نأمل أن تفضي المفاوضات إلى نتائج ملموسة ولا نتبع أسلوب الحوار من أجل الحوار
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 22:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي: للضغط على إسرائيل لوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 22:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إردوغان لبزشكيان: المفاوضات مع واشنطن ينبغي أن تفضي الى سلام دائم
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 22:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إيرنا عن الرئيس الإيراني: نسعى بجدية إلى تحقيق شيء ما ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى نتائج ملموسة
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 22:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:06 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
