|
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-04-2026
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انطلاقة الجولة الاولى من المفاوضات
اللبنانية
- الاسرائيلية المباشرة، وبرعاية أميركية في
واشنطن
مساء اليوم بتوقيت
بيروت
، ومع تنامي موجة الاعتراض على هذه المفاوضات من قبل عدد من النشطاء السياسيين، الذين يعتبرون أن لقاء واشنطن يشكل سابقة في تاريخ
لبنان
، الذي أصدر قانون مقاطعة اسرائيل في ١٩ نيسان من العام ١٩٥٥، ردّت أوساط ديبلوماسية لبنانية بأن لبنان سبق له أن فاوض اسرائيل في العام ١٩٨٢، على أثر اجتياح الجيش الاسرائيلي للبنان ووصوله إلى العاصمة بيروت. ولذلك فإن هذه السابقة تعتبر في القانون الدولي بمثابة عرف. ولذلك، فإن لبنان بذهابه إلى واشنطن لكي يتفاوض مع اسرائيل من ضمن شروط محددة لا يحتاج إلى تعديل قانون
المقاطعة
.
لماذا تريد إسرائيل الوصول إلى الليطاني؟ صحيفة فرنسية تشرح
Lebanon 24
لماذا تريد إسرائيل الوصول إلى الليطاني؟ صحيفة فرنسية تشرح
14/04/2026 22:17:29
14/04/2026 22:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا ربحت أم خسرت في حرب إيران؟ معطيات مهمّة تشرح
Lebanon 24
أميركا ربحت أم خسرت في حرب إيران؟ معطيات مهمّة تشرح
14/04/2026 22:17:29
14/04/2026 22:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جومانا مراد تشرح أسباب تميّز دورها في "اللون الأزرق"
Lebanon 24
جومانا مراد تشرح أسباب تميّز دورها في "اللون الأزرق"
14/04/2026 22:17:29
14/04/2026 22:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
Lebanon 24
العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض
14/04/2026 22:17:29
14/04/2026 22:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة وتعويل على فرصة تاريخية (فيديو وصور)
Lebanon 24
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة وتعويل على فرصة تاريخية (فيديو وصور)
11:06 | 2026-04-14
14/04/2026 11:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـ"حزب الله"
12:47 | 2026-04-14
14/04/2026 12:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستفزة".. نائب يعلّق على محادثات واشنطن
Lebanon 24
"مستفزة".. نائب يعلّق على محادثات واشنطن
15:14 | 2026-04-14
14/04/2026 03:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف قرب معمل الليطاني.. الإنتاج مستمر رغم الأضرار
Lebanon 24
استهداف قرب معمل الليطاني.. الإنتاج مستمر رغم الأضرار
15:09 | 2026-04-14
14/04/2026 03:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
النقابات العالمية ترفع الصوت.. دعوة لوقف دائم للنار يشمل لبنان
Lebanon 24
النقابات العالمية ترفع الصوت.. دعوة لوقف دائم للنار يشمل لبنان
15:06 | 2026-04-14
14/04/2026 03:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
Lebanon 24
"محادثات متسرعة".. إليكم ما قيلَ عن لبنان في إسرائيل
15:55 | 2026-04-13
13/04/2026 03:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"عملية احتيال تخصُّ خامنئي".. ماذا أعلنت صحيفة إسرائيلية؟
16:31 | 2026-04-13
13/04/2026 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
14/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
