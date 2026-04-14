اوساط ديبلوماسية تشرح علاقة التفاوض بقانون المقاطعة

مع انطلاقة الجولة الاولى من المفاوضات - الاسرائيلية المباشرة، وبرعاية أميركية في مساء اليوم بتوقيت ، ومع تنامي موجة الاعتراض على هذه المفاوضات من قبل عدد من النشطاء السياسيين، الذين يعتبرون أن لقاء واشنطن يشكل سابقة في تاريخ ، الذي أصدر قانون مقاطعة اسرائيل في ١٩ نيسان من العام ١٩٥٥، ردّت أوساط ديبلوماسية لبنانية بأن لبنان سبق له أن فاوض اسرائيل في العام ١٩٨٢، على أثر اجتياح الجيش الاسرائيلي للبنان ووصوله إلى العاصمة بيروت. ولذلك فإن هذه السابقة تعتبر في القانون الدولي بمثابة عرف. ولذلك، فإن لبنان بذهابه إلى واشنطن لكي يتفاوض مع اسرائيل من ضمن شروط محددة لا يحتاج إلى تعديل قانون .