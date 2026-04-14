جنبلاط استقبل سفير دولة الكويت في لبنان

استقبل رئيس السابق في دارته في كليمنصو سفير دولة الكويت في محمد سلطان الشرجي، يرافقه المستشار عبد العزيز حميدان الدلح، القائم بأعمال السفارة في ، والسكرتير الأول في السفارة عبد الله خالد الدين، وذلك بحضور أمين سر "اللقاء " النائب هادي أبو الحسن.وتناول الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة على الساحتين والإقليمية، كما جرى عرض التعاون بين لبنان ودولة الكويت، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية–الكويتية.