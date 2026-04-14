الجيش الإسرائيلي: أنهينا هجوما واسعا على مواقع لحزب الله في بلدة عدشيت جنوبي لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة اكس، أن "الجيش الاسرائيلي انجز موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة عدشيت في ".

وقال: "منذ بداية عملية زئير أطلق نحو 130 قذيفة صاروخية من داخل البلدة باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب وباتجاه ، ولا سيما نحو مدينة كريات شمونة".

وأضاف: "قد استهدف جيش الدفاع العديد من البنى التحتية في البلدة بهدف ضرب تموضع وقدرات عناصر حزب الله فيها".

وتابع: "من بين الأهداف المستهدفة: مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله. كما تم خلال على عناصر من حزب الله كانوا يعملون على الدفع بمخططات إرهابية عديدة ضد دولة ".