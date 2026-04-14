الجيش الإسرائيلي: أنهينا هجوما واسعا على مواقع لحزب الله في بلدة عدشيت جنوبي لبنان

وقال: "منذ بداية عملية زئير الأسد أطلق حزب الله نحو 130 قذيفة صاروخية من داخل البلدة باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان وباتجاه دولة إسرائيل، ولا سيما نحو مدينة كريات شمونة".
وأضاف: "قد استهدف جيش الدفاع العديد من البنى التحتية في البلدة بهدف ضرب تموضع وقدرات عناصر حزب الله فيها".
وتابع: "من بين الأهداف المستهدفة: مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله. كما تم خلال الغارات القضاء على عناصر من حزب الله كانوا يعملون على الدفع بمخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل".
#عاجل جيش الدفاع انجز موجة غارات استهدفت بنى تحتية عديدة تابعة لحزب الله الإرهابي في بلدة عدشيت في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع مساء أمس بنى تحتية عديدة تابعة لحزب الله الإرهابي في بلدة عدشيت بجنوب لبنان وذلك بعد رصد نشاط متزايد لحزب الله في البلدة خلال الفترة الأخيرة.
🔸منذ… pic.twitter.com/x7vzBHWW6L
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2026
