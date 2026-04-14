مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـحزب الله

|
Advertisement
لبنان
مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـ"حزب الله"
Lebanon 24
14-04-2026
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انطلاق الاجتماع الأول للمحادثات
اللبنانية
الإسرائيلية
في
واشنطن
، واصلت
إسرائيل
عدوانها على
جنوب لبنان
، فيما ردّ "
حزب الله
" بصليات صاروخية واسعة باتجاه شمال إسرائيل، في مشهد عكس تصعيداً ميدانياً موازياً للمسار التفاوضي.
وفي التطورات الميدانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على السلطانية وكفرا وصريفا، كما استهدفت بلدتي عيتيت وطيردبا، إضافة إلى غارة على بلدة برعشيت، مجدل سلم، والصوانة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على كفرمان. وفي
النبطية
، استشهد الفتى عباس فضل ترحيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا.
في المقابل، نفّذ "حزب الله" عمليات واسعة باتجاه إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحزب كثّف رشقاتِه الصاروخية نحو
الشمال
بالتزامن مع انعقاد اللقاء في واشنطن.
وقال الحزب في بيان إنه "دفاعاً عن
لبنان
وشعبه، ورداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت
المقاومة
بوقف النار ولم يلتزم به العدو، استهدفنا عند الساعة 18:15 من مساء الثلاثاء 14-04-2026 مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي،
المنارة
، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر، ونهاريا بصليات صاروخية متزامنة".
وأضاف الحزب: "إن هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان
الإسرائيلي
الأميركي على بلدنا وشعبنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
عقب المفاوضات...هجمات جديدة لحزب الله على إسرائيل
بالفيديو.. هكذا دخل وسرق المجوهرات في لبنان
عراقجي: ندعم المقاومة المشروعة للشعب اللبناني
Advertisement
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
انتهاء الاجتماع اللبناني الاسرائيلي.. هذا ما طلبه لبنان وأميركا
أيضاً في لبنان
11:06 | 2026-04-14
أوّل لقاء لبناني إسرائيلي مباشر في أميركا قبل عقود.. طلب تهدئة موقتة واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة(فيديو وصور)
17:09 | 2026-04-14
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:00 | 2026-04-14
عقب المفاوضات...هجمات جديدة لحزب الله على إسرائيل
16:50 | 2026-04-14
بالفيديو.. هكذا دخل وسرق المجوهرات في لبنان
16:33 | 2026-04-14
عراقجي: ندعم المقاومة المشروعة للشعب اللبناني
16:12 | 2026-04-14
لماذا يُعد حزب الله "محورياً" بالنسبة لإيران في مفاوضات الحرب والسلام؟
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
