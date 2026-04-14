مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـحزب الله

مع انطلاق الاجتماع الأول للمحادثات في ، واصلت عدوانها على ، فيما ردّ " " بصليات صاروخية واسعة باتجاه شمال إسرائيل، في مشهد عكس تصعيداً ميدانياً موازياً للمسار التفاوضي.



وفي التطورات الميدانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على السلطانية وكفرا وصريفا، كما استهدفت بلدتي عيتيت وطيردبا، إضافة إلى غارة على بلدة برعشيت، مجدل سلم، والصوانة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على كفرمان. وفي ، استشهد الفتى عباس فضل ترحيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا.



في المقابل، نفّذ "حزب الله" عمليات واسعة باتجاه إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحزب كثّف رشقاتِه الصاروخية نحو بالتزامن مع انعقاد اللقاء في واشنطن.



وقال الحزب في بيان إنه "دفاعاً عن وشعبه، ورداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت بوقف النار ولم يلتزم به العدو، استهدفنا عند الساعة 18:15 من مساء الثلاثاء 14-04-2026 مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، ، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر، ونهاريا بصليات صاروخية متزامنة".



وأضاف الحزب: "إن هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الأميركي على بلدنا وشعبنا".

Advertisement