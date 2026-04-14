لبنان

مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
14-04-2026 | 12:47
مفاوضات في واشنطن والجنوب مشتعل.. غارات إسرائيلية وصليات واسعة لـحزب الله
مع انطلاق الاجتماع الأول للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، واصلت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان، فيما ردّ "حزب الله" بصليات صاروخية واسعة باتجاه شمال إسرائيل، في مشهد عكس تصعيداً ميدانياً موازياً للمسار التفاوضي.

وفي التطورات الميدانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على السلطانية وكفرا وصريفا، كما استهدفت بلدتي عيتيت وطيردبا، إضافة إلى غارة على بلدة برعشيت، مجدل سلم، والصوانة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على كفرمان. وفي النبطية، استشهد الفتى عباس فضل ترحيني جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا.

في المقابل، نفّذ "حزب الله" عمليات واسعة باتجاه إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحزب كثّف رشقاتِه الصاروخية نحو الشمال بالتزامن مع انعقاد اللقاء في واشنطن.

وقال الحزب في بيان إنه "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو، استهدفنا عند الساعة 18:15 من مساء الثلاثاء 14-04-2026 مستوطنات كريات شمونة، المطلة، مسكاف عام، كفرجلعادي، المنارة، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر، ونهاريا بصليات صاروخية متزامنة".

وأضاف الحزب: "إن هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي على بلدنا وشعبنا".
الجيش الإسرائيلي: شنّ غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: نشن موجة غارات واسعة تستهدف حزب الله جنوب لبنان
ليلة مشتعلة في الجنوب.. إسرائيل توسّع غاراتها و"حزب الله" يعلن عن عمليات "خيبر1"
قبيل مفاوضات واشنطن...شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية جنوباً وبقاعاً
