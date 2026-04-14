الاشتباكات مستمرة في بنت جبيل وأسر عناصر لـالحزب.. هذا ما قيل في إسرائيل عنها (فيديو)

أعلن قائد في الجيش أن الهجوم على يشكل "خطوة هامة"، مشيراً إلى أن القوات "أكملت تطويق المنطقة" وتواصل هجومها هناك، معتبراً أن الهدف هو "ضمان أمن سكان شمال " وتدمير ما وصفه بالبنية التحتية التابعة لـ" ".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن ثلاثة عناصر من "حزب الله"، بينهم عنصر من "قوة الرضوان"، استسلموا للقوات الإسرائيلية في بنت ، مدعياً أن قوات لواء "غفعاتي" خاضت اشتباكاً من مسافة قريبة مع مجموعة من مقاتلي الحزب، قبل أن يلقي ثلاثة منهم أسلحتهم ويُسلّموا أنفسهم.

وأضاف أدرعي أن العناصر الثلاثة نُقلوا بعد ذلك إلى الوحدة 504 لمتابعة التحقيق، مؤكداً أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها في المنطقة لـ"إزالة التهديدات"، وفق تعبيره.

#عاجل 🔸استسلام ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله بينهم عنصر من وحدة قوة الرضوان في بنت جبيل - قلعة الارهاب تصبح قلعة الاستسلام



— افيخاي (@AvichayAdraee) April 14, 2026