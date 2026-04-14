رغم المفاوضات...اسرائيل غاضبة من تخفيف حدة الهجمات على لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه استمرار العمليات العسكرية في لبنان، رغم تزامنها مع المفاوضات الجارية في واشنطن.
وبحسب المصادر، فإن الجيش ماضٍ في تعميق ضرباته ضد حزب الله، وسط مخاوف من ضغوط أميركية محتملة لوقف العمليات، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز وجوده داخل المنطقة العازلة في جنوب لبنان والبقاء فيها.
وفي السياق، قالت المصادر: "أعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ساخطون من تخفيف حدة الهجمات، معتبرين أن وتيرة العمليات الحالية لا تتماشى مع الأهداف العسكرية المرجوة.