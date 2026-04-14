السفير الاسرائيلي عقب انتهاء المحادثات في واشنطن: سنواصل المفاوضات مع لبنان.. وقد نقضي اجازتنا هناك

14-04-2026 | 14:00
السفير الاسرائيلي عقب انتهاء المحادثات في واشنطن: سنواصل المفاوضات مع لبنان.. وقد نقضي اجازتنا هناك
أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، عقب الاجتماع اللبناني الإسرائيلي التمهيدي في واشنطن، أن الحكومة اللبنانية لم تستجب لمطلب حزب الله الرافض للتفاوض، مشيراً إلى أن «لبنان قال بقوة كلا لحزب الله»، لافتاً إلى أن إسرائيل أبلغت الوفد اللبناني أن أمن المدنيين الإسرائيليين «ليس موضع تفاوض».

وأشار إلى أنه تم التباحث مع السفيرة اللبنانية في قضايا عدة، مؤكداً أن العمل سيتواصل بشكل مشترك لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني في المنطقة.

وشدد على أنه من الضروري فصل لبنان عن إيران، وقال إن «لدينا اليوم فرصة لإعادة حزب الله إلى الخلف»، مضيفاً أن بلاده تعمل على عقد اتفاقات مع لبنان على الجبهات كافة للوصول إلى اتفاقية سلام كاملة والتقدم نحو علاقات متناغمة.

وأضاف: «الشعب اللبناني يعلم أنه لا يمكن المضي في مفاوضات من دون محاربة حزب الله الذي دمّرناه».

وقال إن «قضاء الإجازة في لبنان يمكن تحقيقه»، مضيفاً: «نتطلع لارتداء ثياب التجارة والعمل في لبنان بعد هذه المحادثات، كما نتطلع لارتداء ثياب السباحة لقضاء إجازة على البحر».

وفي المقابل، لم تُدلِ السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض بأي تصريح عقب الاجتماع.

 

