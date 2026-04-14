السفير الاسرائيلي عقب انتهاء المحادثات في واشنطن: سنواصل المفاوضات مع لبنان.. وقد نقضي اجازتنا هناك

أكد في ، يحيئيل لايتر، عقب الاجتماع اللبناني التمهيدي في واشنطن، أن لم تستجب لمطلب الرافض للتفاوض، مشيراً إلى أن « قال بقوة كلا لحزب الله»، لافتاً إلى أن أبلغت الوفد اللبناني أن أمن المدنيين الإسرائيليين «ليس موضع تفاوض».

وأشار إلى أنه تم التباحث مع السفيرة في قضايا عدة، مؤكداً أن العمل سيتواصل بشكل مشترك لمواجهة ما وصفه بالتهديد في المنطقة.

وشدد على أنه من الضروري فصل لبنان عن ، وقال إن «لدينا اليوم فرصة لإعادة حزب الله إلى الخلف»، مضيفاً أن بلاده تعمل على عقد اتفاقات مع لبنان على الجبهات كافة للوصول إلى اتفاقية سلام كاملة والتقدم نحو علاقات متناغمة.

وأضاف: «الشعب اللبناني يعلم أنه لا يمكن المضي في مفاوضات من دون محاربة حزب الله الذي دمّرناه».

وقال إن «قضاء الإجازة في لبنان يمكن تحقيقه»، مضيفاً: «نتطلع لارتداء ثياب التجارة والعمل في لبنان بعد هذه المحادثات، كما نتطلع لارتداء ثياب السباحة لقضاء إجازة على البحر».

وفي المقابل، لم تُدلِ السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى بأي تصريح عقب الاجتماع.