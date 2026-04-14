ندى معوض بعد محادثات واشنطن: اجتماع تمهيدي "جيد" وتشديد على وقف النار

وصفت سفيرة لدى الاجتماع اللبناني المنعقد في واشنطن بأنه كان "تمهيدياً جيداً"، متوجهة بالشكر إلى الجانب الأميركي على استضافة اللقاء وتيسير المحادثات.

وأكدت ، عقب انتهاء الاجتماع، الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024، مشددة على سلامة الأراضي وسيادة الدولة الكاملة على كامل أراضيها.

كما دعت إلى وقف إطلاق النار وعودة إلى بيوتهم، مطالبة باتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال لبنان يعاني منها نتيجة النزاع المستمر.

وأشارت إلى أن موعد ومكان الاجتماع المقبل سيُعلنان في وقت لاحق.

