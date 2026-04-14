النقابات العالمية ترفع الصوت.. دعوة لوقف دائم للنار يشمل لبنان

دعت نقابات عالمية على البيان إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ، وإنهاء فوري لدائرة الحرب والتصعيد العسكري المستمرين في المنطقة، محذّرة من الكلفة الباهظة التي يدفعها المدنيون والعمال والمجتمعات بأكملها.



وأعربت عن أسفها لفشل المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في إسلام آباد خلال الهدنة التي استمرت أسبوعين بين وإسرائيل وإيران، في التوصل إلى اتفاق سلام قابل للتطبيق، مؤكدة أن هذه الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف دائم وصريح لإطلاق النار، وأن تقود إلى خفض كامل للتصعيد، على أن يشمل ذلك بشكل واضح، في ظل ما تسببت به الهجمات المستمرة من أزمة إنسانية كارثية طالت حياة اللبنانيين وسبل عيشهم.



وشدد البيان على أن لبنان لا يجوز التعامل معه كساحة حرب ثانوية، في وقت يتحمل فيه البلد كلفة بشرية واجتماعية مرتفعة نتيجة استمرار الهجمات والنزوح الواسع وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، معتبراً أن أي مسار جدي نحو السلام يجب أن يتضمن وقفاً للهجمات التي تدمر البلاد ومواطنيها.



ورأت النقابات أن إغلاق مضيق هرمز تسبب بصدمات إنسانية واقتصادية حادة، بعدما تعطلت صادرات والأسمدة وسلاسل التوريد، ما فاقم أزمة الأمن الغذائي ودفع اقتصادات المنطقة إلى مزيد من التدهور والهشاشة، مع ما يرافق ذلك من آثار مباشرة على حياة الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

