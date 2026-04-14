بالفيديو.. هكذا دخل وسرق المجوهرات في لبنان

أقدم شخص ملثم مساء اليوم على دخول مبنى خلدون نجا في محلة شارع الحلوة – أبي سمراء في طرابلس، حيث قام بخلع وكسر باب شقة سكنية تعود للمدعو “ي.ر”، بحسب مندوبة "لبنان24".
وعمد الفاعل إلى سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من داخل الشقة، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
