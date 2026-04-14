هكذا يقرأ جنبلاط وأرسلان التفاوض

14-04-2026 | 23:17
هكذا يقرأ جنبلاط وأرسلان التفاوض
كتب كمال ذبيان في" الديار": اشترط وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، أن يكون لبنان ممثلا بالتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي من كل الأطراف السياسية الفاعلة والمؤثرة، ولا يمانعان بالمشاركة فيه.
‏وكان موقف وليد جنبلاط من المفاوضات لافتا ، فلم يرفضها لوقف الحرب، لكنه أعلن عن ضرورة أن يضع لبنان مذكرة أو ورقة وطنية تعبّر عن موقف لبناني موحد، يحملها وفد رسمي للتفاوض على أساسها، وتستند إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، وفق ما تكشف مصادر في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، الذي له ملاحظات وموقف مما حصل منذ اسناد "حزب الله" لغزة والحرب الأخيرة، الا أنه لا يفرط بحقوق لبنان في أرضه ومياهه وثرواته، كما في عودة أهالي الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى مدنهم وقراهم، وقيام الحكومة بدورها في الأعمار للبنى التحتية والمؤسسات المهدمة والمدمرة. فموقف جنبلاط الأب ومثله نجله تيمور صوّب البوصلة حول كيف تدار المفاوضات، وتحت أية عناوين وليس ضدها بالمطلق. ‏وجنبلاط يتموضع بواقعية، ويرى مصلحة طائفته وتؤكد مصادر "الاشتراكي"، أن جنبلاط عندما يخطئ في التقدير والمعلومات، لديه جرأة الاعتراف بذلك. ويهمه في هذه المرحلة التي يخوض فيها الجميع معركة الوجود، أن تبقى الطائفة الدرزية موحدة الموقف، وهو نجح مع طلال ارسلان الذي يتفق مع جنبلاط على رفض إقامة دويلة درزية، تكون تابعة أو تحت حماية "إسرائيل".
‏إرسلان كما جنبلاط يخشيان ان يذهب البعض من داخل الطائفة الدرزية، ضد المقاومة. ‏من هنا، فإن موقفهما موحد في موضوع مشاركة لبنان بمفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي، لكن بشروط لبنانية أبرزها وقف الحرب وعودة الأهالي وأعاده الأعمار، وهذا ما ورد في المبادرة الرئاسية التي لا يعارضها الزعيمان الدرزيان.
 
