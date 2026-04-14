محادثات تاريخية ام تفاوض في طريق مسدود؟

كتب رفيق خوري في" نداء الوطن": كلّما تراكمت المحن بفعل المصرّين على تكرار التجارب في استخدام قوّة عاجزة إلّا عن المجيء بالمزيد من المحن، لم يجد هؤلاء سوى التهجّم على أهل الحكمة والواقعية. وكلّما وجد بمساعدة أصدقائه بداية مخرج من مأزقه العميق، نشطت التحركات لإغلاق المخرج بأطنان من الحجارة الأيديولوجية. من المهم أن يتمكّن لبنان بمساعدة أميركا من التفاوض بنفسه بدل أن يكون ورقة إيرانية في التفاوض مع واشنطن، وبالتالي من فصل العمل لوقف النار هناك عن وقف النار بين وكل من أميركا وإسرائيل. لكن نتنياهو ليس راغبًا في تسوية مع لبنان وسوريا تمنعه من حرية العمل العسكري والأمني في البلدين. فهو سارع إلى طرح موضوعين في المفاوضات قبل الاتفاق على جدول أعمالها في اجتماع يوم الثلثاء في الخارجية الأميركية بين سفيرة لبنان في واشنطن وسفير والسفير الأميركي في : سلام شامل وسحب سلاح "حزب اللّه". والكلّيعرف أن السلطة في لبنان لا تستطيع على افتراض أنها تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وليست قادرة مع أنها مصرّة على سحب السلاح الذي قرّرت أنه "خارج القانون" لأسباب معقدة في التركيبة . حتى وقف النار، إذا جرى الاتفاق عليه، فإن تطبيقه مستحيل في حال معاودة الحرب الأميركية - على إيران بعد فشل محادثات إسلام آباد.

وكتبت أمل شموني في" نداء الوطن":

«إنها فرصة تاريخية»، هكذا وصف الأميركي ماركو روبيو اللقاء الدبلوماسي غير المسبوق، الذي دام لنحو ساعتين ونصف في واشنطن، وجمع بين السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض وإلى جانبها القائم بالأعمال وسام بطرس والسفير يخيئيل لايتر، بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى والمستشار الأميركي مايكل نيدهام وعدد من المساعدين. أما السفير الأميركي لدى مايك والتز فقد حضر لحظة أخذ الصورة.

تجدر الإشارة إلى أن السفيرين معوض ولايتر لم يتحدثا أو يجيبا على الأسئلة التي وُجهت إليهما خلال جلسة التصوير ، غير أن المصادر أشارت إلى أن السفيرين كانا لبقين وودودين تجاه بعضهما البعض. وقالت السفيرة معوض عقب الاجتماع «إن اللقاء التحضيري كان بنّاءً».

بحسب مصادر دبلوماسية أميركية، أكد حضور روبيو الجهود المتجددة التي تبذلها واشنطن لفصل المسارين اللبناني والإيراني ولمساعدة الدولة اللبنانية على إعادة بسط نفوذها وسيطرتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي تزداد اضطرابًا في منطقة مستمرة في الترنح على حافة المواجهة.

وفي الكواليس، علمت «نداء الوطن» أن السفير الإسرائيلي تحدث بإسهاب مع السفير عيسى، وهو كان يروّج لعلاقات اقتصادية وسياحية. كما أنه اعتبر أمام الصحافيين أن وجود الرئيس الأميركي ترامب في البيت الأبيض وإصراره على سياسته ضد إيران وأذرعها جعل هذا اللقاء ممكنًا، في تلميح إلى أن ترامب شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي للرد الإيجابي على مبادرة الرئيس جوزاف

وتكمن أهمية هذا الاجتماع، في الدرجة الأولى، في مجرد انعقاده. فبالنسبة للبنان وإسرائيل، اللذين لا يزال كل منهما ينظر إلى الآخر كعدو في سياق التعاملات اليومية العملية، يُعد مجرد الجلوس في غرفة واحدة تحت الرعاية الأميركية بحد ذاته بيانًا سياسيًا. كما أن هذا المشهد الدبلوماسي مقصود بعناية؛ إذ تحاول واشنطن الإشارة إلى أنها لا تزال تؤمن بأن الدبلوماسية المباشرة، مهما كانت محدودة، يمكن أن تساعد في منع الانزلاق نحو حرب أوسع نطاقًا.

وأكد مصدر أميركي أن واشنطن تعرف أن الحكومة اللبنانية عالقة في خضم صراع حقيقي بين المعسكر الشيعي الموالي لـ «حزب الله» الذي يُركز جهوده على تأمين وقف لإطلاق النار، وبين المعسكر المناهض للحزب، الذي يعتبر نزع سلاح المنظمة أولوية قصوى لا يعلو عليها شيء. ويُبرز هذا الانقسام مشكلة جوهرية قد تواجه المسار الدبلوماسي الذي تشارك فيه بيروت.

غير أن واشنطن تعتبر أن استضافة هذا الاجتماع تخدم عدة أغراض في آنٍ واحد؛ فهي تُرسل إشارة تفيد بانخراطها الفاعل في ملف إقليمي شديد التقلب، وتُطمئن إسرائيل إلى أن لا تزال منخرطة بقوة في الملف، كما أنها تضغط على بيروت لمواجهة الحقيقة القائلة إن التموضع العسكري لـ «حزب الله» غير مقبول ويُقوّض سيادة لبنان.

وعن كواليس اللقاء، وصفت مصادر جلسة الأمس بأنها «حوارٌ استكشافي» بُني حول قضايا ملموسة؛ وفي مقدمها مسألة الحاجة إلى وجود قنواتٍ موثوقة لـ «فض الاشتباك».

