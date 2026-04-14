معركة الثنائيمع رئيس الحكومة مؤجلة وإتصال ديبلوماسي يكشف ما وراء رواية الإنقلاب

كتب رضوان الذيب في" الديار": ضجت الصالونات السياسية والمقرات الديبلوماسية العربية والأجنبية بمعلومات واخبار عن تحضيرات يقوم بها وجمهور المقاومة، لتنفيذ انقلاب سياسي شامل في البلاد، واقتحام السراي بين ٨ و١١ آذار الماضي، عبر التظاهرات الحاشدة امام السرايا، ومنع نواف سلام من السفر إلى الى آخر المعزوفة.

هذا الكلام وحسب المتابعين للتطورات، استدعى من ديبلوماسي عربي له علاقة بحزب الله الى الاتصال باحد نواب الحزب مستفسرا عن المسألة، فكان الجواب "وجهتنا الجنوب وجنوب الجنوب" ، وجرى وضع الديبلوماسي في سير التطورات الميدانية والاستخفاف بهكذا اخبار، وقيل له :"هل يعقل ان يفجر حزب الله البلد والانشغال بالداخل، وفتح معارك مع القوى الامنية، وترك مقاوميه الذين يخوضون أشرس المعارك ضد في الجنوب"؟

وشرح نائب الحزب للديبلوماسي العربي، كيف طلب المسؤول في حزب الله محمود قماطي من المتظاهرين امام السرايا التوقف عن الهتافات التي تنعت رئيس الحكومة "بالصهيوني"، وادى ذلك الى خلافات مع اكثرية المتظاهرين، نتيجة امتعاض جمهور المقاومة من ممارسات رئيس الحكومة، الذي يخوض شخصيا الحرب ضد حزب الله في المجالات السياسية والاعلامية والديبلوماسية، وذهب ابعد من اشرس المعارضين للمقاومة في حملاته ضدها، حتى انه قفز فوق المسار الباكستاني- - المصري وحتى السعودي المتوازن من الصراع والحرب في الجنوب.

وحسب المعلومات، ان تأجيل سفر سلام جاء نتيجة عدم تحديد موعد له مع الاميركي، بسبب انشغالاته والحرص الاميركي على انتظار انتهاء المباحثات في باكستان، بعد اللغط حول وشموله وقف اطلاق النار. وفي المعلومات، ان هناك " ماكينة "رسمية وحزبية منظمة ضد حزب الله والثنائي. فهل من "عاقل "وسياسي يصدق بان الغارات في ٨ آذار طالت القيادات في حزب الله الذين كانوا يعقدون اجتماعا عبر " الزوم " بين والجبل والبقاع، وجرى قصف الابنية المتواجدين فيها؟ وهل وصل" الغباء العسكري " بمسؤولي المقاومة كي يعقدوا اجتماعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي " الزوم "، في ظل التفوق التكنولوجي الاسرائيلي والخروقات في هذا المجال وإمكانية الدخول الاسرائيلي على مثل هذه الاتصالات؟ وتكشف اوساط الثنائي من دون مواربة الى انهيار الثقة كليا مع سلام، لكن ذلك لن يصل إلى حدود المطالبة باستقالة الحكومة أو وزراء الثنائي او مقاطعة الجلسات لأسباب تتعلق بالنازحين والظروف الامنية، والمعركة مؤجلة مع رئيس الحكومة حاليا " وكل شي بوقته حلو".

