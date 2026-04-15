تنسيق بين بري والحزب

تؤكد مصادر سياسية أن إيفاد النائب خليل إلى لا يأتي في إطار خطوة مستقلة او مرتجلة، بل ضمن تنسيق كامل مع في المرحلة الحالية.

وتشير المعطيات إلى أن الزيارة تحمل هدفين أساسيين: الأول تثبيت قنوات التواصل والتنسيق السياسي رسمي بين والرياض، والثاني المساهمة في رسم خطوط تسوية داخلية تتوازى مع مسار التفاوض اللبناني ـ الجاري حالياً.

وتلفت المصادر إلى أن التحركات الأخيرة توحي ببدء تبلور مسار ـ إيراني جديد يرتبط بعدد من ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني، ما قد ينعكس لاحقاً على شكل المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

وفيما من المقرر ان يلتقي حسن خليل الموفد السعودي يزيد بن فرحات علم ان الزيارة جاءت بطلب سعودي مباشر.

كما اشارت المعلومات الى اجتماع مرتقب لكتلة التنمية والتحرير برئاسة ، لاتخاذ الموقف المناسب من التطورات.

Advertisement