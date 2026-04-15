تنسيق بين بري والحزب

تؤكد مصادر سياسية أن إيفاد الرئيس نبيه بري نبيه
النائب علي حسن
خليل إلى السعودية
لا يأتي في إطار خطوة مستقلة او مرتجلة، بل ضمن تنسيق كامل مع حزب الله
في المرحلة الحالية.
وتشير المعطيات إلى أن الزيارة تحمل هدفين أساسيين: الأول تثبيت قنوات التواصل والتنسيق السياسي رسمي بين الثنائي
والرياض، والثاني المساهمة في رسم خطوط تسوية داخلية تتوازى مع مسار التفاوض اللبناني ـ الإسرائيلي
الجاري حالياً.
وتلفت المصادر إلى أن التحركات الأخيرة توحي ببدء تبلور مسار سعودي
ـ إيراني جديد يرتبط بعدد من ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني، ما قد ينعكس لاحقاً على شكل المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.
وفيما من المقرر ان يلتقي حسن خليل الموفد السعودي يزيد بن فرحات علم ان الزيارة جاءت بطلب سعودي مباشر.
كما اشارت المعلومات الى اجتماع مرتقب لكتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري
، لاتخاذ الموقف المناسب من التطورات.