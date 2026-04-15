منع وصول قافلة مواد غذائية وأدوية إلى رميش.. والأهالي يُناشدون

Lebanon 24
15-04-2026 | 01:30
منع وصول قافلة مواد غذائية وأدوية إلى رميش.. والأهالي يُناشدون
منع وصول قافلة مواد غذائية وأدوية إلى رميش.. والأهالي يُناشدون photos 0
لا يزال أهالي بلدة رميش الحدودية في الجنوب في عزلة عن العالم حيث يعانون من شح في السلع والمواد الغذائية والأدوية والبنزين، وقد باءت كل محاولات إيصال المساعدات لهم بالفشل.
وآخر هذه المحاولات، دخول قافلة تحتوي على مواد غذائية وأدوية كان من المُفترض ان تصل يوم الإثنين الماضي إلى البلدة، الا انه تم إيقاف الموكب في منتصف الطريق. 
ويُشير عدد من الأهالي عبر "لبنان 24" إلى ان "هذه القافلة ليست مساعدات مقدمة من جهة ما، بل ان أهالي رميش المقيمين خارج البلدة هم من اشتروا هذه الحاجيات ليتمكن اهلهم  من الصمود داخل بلدتهم ولكن هناك من منع ذلك".
وسأل الاهالي عن سبب هذا المنع وعمن يقف خلف القرار بذلك، وطالبوا  مُجددا بتأمين ممر آمن لايصال السلع والمواد الغذائية ولاسيما الأدوية وحليب الأطفال التي أصبحت شبه مفقودة في البلدة وتسهيل مغادرة كل من يريد الخروج منها".
وشدد الأهالي على ان "يتم التواصل مع كاهن البلدة الأب نجيب العميل لتنسيق هذا الأمر"، آملين "من الدولة اللبنانية ان تلتفت إليهم وان تحل مشكلتهم في أقرب وقت لاسيما وان عناصر الصمود في البلدة أصبحت صعبة جدا".
المصدر: لبنان 24
