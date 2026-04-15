ايعاز حزبي الى "الصحافيين والمحللين": التزموا من فضلكم

لفت مصدر سياسي "ممانع" إلى أن جهة سياسية وازنة، مقرّبة من ، أوعزت الى صحافي وكاتب سياسي "بضرورة إبلاغ عدد من الصحافيين والمحللين والمدافعين عن خط ، مشكورين، بوجوب اعتماد قدر أكبر من الموضوعية والمهنية، وتقديم المنطق والعقل على العواطف، كون الأخبار المُضخّمة تضرّ ببيئة المقاومة أكثر مما تخدمها".وأشار المصدر إلى أن المنطقي، الواضح، الموضوعي، والبنّاء، يحقق فائدة أكبر ويعزّز صدقية الأخبار الأمنية والسياسية المرتبطة بالحزب.كما لفت إلى أنه تمّ إبلاغ المعنيين، وأن عدداً كبيراً منهم سيلتزم بذلك، تماشياً مع سياسة والحزب، القائمة على منع التظاهر والدفع نحو الدخول في مسار المفاوضات.