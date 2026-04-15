لبنان
السفير البريطاني يطلع على أوضاع مرفأ بيروت ويؤكد استعداد بلاده لدعمه
Lebanon 24
15-04-2026
|
02:58
استقبل
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
لمرفأ
بيروت
مروان النفّي،
السفير البريطاني
هاميش كاول، يرافقه رئيس فريق التنسيق الميداني سيمون
باركر
، نائب الملحق العسكري الرائد توماس هوبز ، مستشار المشاريع الانمائية
جورج
دودز-سميث وكان عرض للأوضاع العامة في المرفأ.
قدم النفّي شرحًا عن سير العمل، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على "الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية العمليات وتعزيز مستوى الخدمات، إلى جانب الخطوات الإصلاحية الرامية إلى تحديث البنية التشغيلية وتحسين معايير السلامة والشفافية".
جال السفير كاول والوفد المرافق في المرفأ، حيث اطلع ميدانياً على حركة الشحن والتفريغ في محطة الحاويات. كما زار موقع أجهزة السكانيرز، حيث أبدى اهتماماً بمستوى إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، منوهاً بـ "الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا المرفق الحيوي"، ومؤكدًا "استعداد بلاده لدعم المرفأ في مسار تطوير وتعزيز قدراته التشغيلية".
مواضيع ذات صلة
سلام يزور بلدية بيروت ويطلع على أوضاع النازحين
الرئيس التركي يؤكد استعداد بلاده لمواجهة أي تهديدات صاروخية
عون يطلع على أوضاع الإدارات الرسمية في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة
الكرملين يدعو إلى الحوار ويؤكد استعداده لدعم مسار سلمي للصراع بالمنطقة
لقاءات سياسية واتصالات لرئيس الجمهورية تمحورت حول تطور الاوضاع في ضوء معطيات اجتماع واشنطن
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
للرعايا العرب والأجانب.. بيان من الأمن العام
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
الحجيري: ما يجري تحدٍ لإرادة اللبنانيين
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
أيضاً في لبنان
07:04 | 2026-04-15
لقاءات سياسية واتصالات لرئيس الجمهورية تمحورت حول تطور الاوضاع في ضوء معطيات اجتماع واشنطن
06:46 | 2026-04-15
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
06:39 | 2026-04-15
للرعايا العرب والأجانب.. بيان من الأمن العام
06:38 | 2026-04-15
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:35 | 2026-04-15
الحجيري: ما يجري تحدٍ لإرادة اللبنانيين
06:33 | 2026-04-15
رئيس المجلس الأوروبي: حزب الله يشكل تهديدا وجوديا للبنان
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
