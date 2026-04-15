السفير البريطاني يطلع على أوضاع مرفأ بيروت ويؤكد استعداد بلاده لدعمه

استقبل لمرفأ مروان النفّي، هاميش كاول، يرافقه رئيس فريق التنسيق الميداني سيمون ، نائب الملحق العسكري الرائد توماس هوبز ، مستشار المشاريع الانمائية دودز-سميث وكان عرض للأوضاع العامة في المرفأ.



قدم النفّي شرحًا عن سير العمل، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على "الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية العمليات وتعزيز مستوى الخدمات، إلى جانب الخطوات الإصلاحية الرامية إلى تحديث البنية التشغيلية وتحسين معايير السلامة والشفافية".



جال السفير كاول والوفد المرافق في المرفأ، حيث اطلع ميدانياً على حركة الشحن والتفريغ في محطة الحاويات. كما زار موقع أجهزة السكانيرز، حيث أبدى اهتماماً بمستوى إجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، منوهاً بـ "الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية هذا المرفق الحيوي"، ومؤكدًا "استعداد بلاده لدعم المرفأ في مسار تطوير وتعزيز قدراته التشغيلية".

