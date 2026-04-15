عن مشروع توسعة طريق جونيه.. توضيح من وزارة الأشغال

15-04-2026 | 03:07
عن مشروع توسعة طريق جونيه.. توضيح من وزارة الأشغال
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي: "توضيحاً لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن مشروع توسعة طريق جونيه، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تؤكد ما يلي:

أولاً: إن مشروع توسعة طريق جونيه هو من المشاريع الموكلة إلى مجلس الإنماء والإعمار، الذي يتولى إعداد ملفه التقني والإداري والمالي، والسير بكل إجراءاته وفقاً للأصول المرعية الإجراء.

ثانياً: إن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في تطوير شبكة الطرق وتحسين البنى التحتية، يتمثل في المتابعة والتنسيق وهي تبدي استعدادها للتعاون والمساهمة في تأمين مصادر التمويل اللازمة فور إنجاز الملف من قبل مجلس الإنماء والإعمار واستكمال متطلباته الفنية والإدارية.

ثالثاً: في ما يتعلق بما أثير حول إلغاء القرض المخصص للمشروع، تؤكد الوزارة أن هذا الأمر لا يعود إلى مسؤوليتها، بل يرتبط بآلية التعاقد وشروط القرض بين مجلس الإنماء والإعمار والجهة الممولة، وما يرافقها من التزامات وإجراءات محددة.

وقد تبيّن أن إلغاء القرض جاء بناء لطلب الجهة الممولة وليس بناء لطلب الدولة اللبنانية .

إن وزارة الأشغال العامة والنقل، إذ تؤكد التزامها الكامل دعم كل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، تدعو إلى اعتماد الدقة في تداول المعلومات، وتؤكد استعدادها للتعاون مع كل الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة".
مواضيع ذات صلة
وزارة الأشغال الكويتية: طائرة مسيّرة ثانية استهدفت مشروع مطار الكويت الجديد
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال و"إيدال" ترسمان خارطة طريقٍ لتطوير مطار القليعات
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر عن المطار... بيانٌ من وزارة الأشغال
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيح من وزارة الاقتصاد بشأن ما نُشِر عن مازوت غير مطابق
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

مجلس الإنماء والإعمار

الدولة اللبنانية

وسائل الإعلام

مجلس الإنماء

اللبنانية

الدولة ال

حسين ال

تابع
