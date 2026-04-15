لبنان

جمعية نحّالي بيت الفقس ـ الضنية تحدد سعراً أدنى لعسل الحمضيات

Lebanon 24
15-04-2026 | 03:10
جمعية نحّالي بيت الفقس ـ الضنية تحدد سعراً أدنى لعسل الحمضيات
 أعلنت الجمعية التعاونية للنحّالين في بلدة بيت الفقس ـ الضنّية، في بيان، "اعتماد حدًّا أدنى لسعر بيع عسل الحمضيات بالجملة، بحيث لا يقل عن 6 دولارات أميركية للكيلوغرام الواحد، وذلك حفاظاً على الحدّ الأدنى من التوازن الاقتصادي في عملية الإنتاج والتسويق".

وأوضحت في بيان، أنّه "في ظلّ الظروف الإقتصادية الصّعبة التي تمرّ بها البلاد، وما نشهده من غلاء فاحش طال مختلف القطاعات الإستهلاكية والإنتاجية لا سيما مستلزمات تربية النحل من أدوية وأعلاف ونقل ومواد تعبئة، بات من الضروري إتخاذ خطوات مسؤولة تحفظ إستمرارية هذا القطاع الحيوي وتصون كرامة النحّال وجهده".

 وأهابت الجمعية "بجميع النحّالين التزام  القرار لما له من أهمية في منع الإضرار بالسوق المحلي نتيجة المنافسة غير المنضبطة، وحماية المنتج من التدهور في قيمته، وضمان إستمرارية النحّالين في هذا القطاع وعدم تكبّد الخسائر"، مؤكّدة أنّ "الإلتزام الجماعي هو السبيل الوحيد لعبور هذه المرحلة الصعبة، وأنّ أيّ تهاون في هذا الإطار سينعكس سلباً على الجميع دون استثناء".

 ودعت الجمعية إلى "اعتماد معايير موحّدة للجودة والتعبئة والتسويق، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحفظ مكانة عسل بيت الفقس، ويعزّز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية".

 وشدّدت على "اننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة تفرض علينا التكاتف والتعاون حفاظاً على سمعة عسلنا وجودته ودعماً لصمود النحّال في أرضه، وعلينا أن نكون معاً نحو قطاع نحلي منظم ومنتج".
مواضيع ذات صلة
إليكم فوائد روائح الحمضيات للجهاز العصبي
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستويات خلال الجلسة والخام الأميركي يهبط دون 66 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشف فوائد الماء الدافئ بالليمون والعسل على الجسم
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24

