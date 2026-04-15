بعد تضرر مبنى مستشفى تبنين جراء الاستهدافات.. هذا ما زعمه الجيش الإسرائيلي

كتبت المتحدثة باسم الجيش واوية، عبر منصة "أكس": "هاجمت قوات الجيش الاسرائيلي أمس (الثلاثاء) بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة تبنين . إن الادعاءات المتداولة بشأن تضرر مبنى يقع بالقرب من ، وإلحاق أضرار في المنطقة معروفة لدينا. ونؤكد أن المستشفى لم يكن هدفًا للهجوم".



وأضافت : "يأسف الجيش الاسرائيلي لأي إصابة بالمدنيين أو بالممتلكات المدنية، ويتخذ إجراءات احترازية قدر الإمكان للحد من هذه الحالات".

