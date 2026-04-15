ادرعي ينتقد اعلام حزب الله.. هذا ما قاله (فيديو)

انتقد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بعض الاعلام التابع لحزب الله في وكتب عبر منصة اكس: إذا أردت رؤية كيف يبدو ''المستحيل''، فما عليك إلا مشاهدة إعلام ؛ فهو يعكس قدرة بشرية هائلة على صياغة أكاذيب وتوهمات تتجاوز المنطق، وبسيناريوهات خيالية عجزت حتى نتفليكس وديسني عن ابتكارها - أبصر شو بياخدوا الشباب.

إذا أردت رؤية كيف يبدو ''المستحيل''، فما عليك إلا مشاهدة إعلام حزب الله؛ فهو يعكس قدرة بشرية هائلة على صياغة أكاذيب وتوهمات تتجاوز المنطق، وبسيناريوهات خيالية عجزت حتى نتفليكس وديسني عن ابتكارها - أبصر شو بياخدوا الشباب 😂 pic.twitter.com/xztLLtWcoh — (@AvichayAdraee) April 15, 2026