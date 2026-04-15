انتحل صفة أمنية ونفذ عملية سلب.. هكذا تم توقيفه في أقل من 48 ساعة في طرابلس

بعد عملية رصد وتعقب، قامت دورية من مخابرات الجيش بمداهمة منزل المدعو "ع.ب" في منطقة ، حيث جرى توقيفه واقتياده إلى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وتأتي هذه العملية بعد انتحال الموقوف صفة جهاز أمني ونفذ عملية سلب طالت شخصين في محلة بولفار فجر الأحد الماضي قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.



يذكر أن كشف هوية المشتبه به وتوقيفه تما خلال أقل من 48 ساعة، في إنجاز أمني سريع لمكتب أمن طرابلس في مخابرات الجيش.



Advertisement