"أي تحرك قد يعرّض حياتكم للخطر".. إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان جنوب لبنان

وجّه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان المتواجدين جنوب .وقال إن "نشاطات الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم."وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: " مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر "وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر . البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر."وختم البان قائلا: "انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".