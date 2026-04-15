تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: لن نعطي الوصاية الاميركية في لبنان أي فرصة للنيل من مصالحه العليا

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:35
A-
A+

المفتي قبلان: لن نعطي الوصاية الاميركية في لبنان أي فرصة للنيل من مصالحه العليا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم إلى أن "المحسوم أن سلطة الوصاية الأميركية في لبنان مفلسة ومخزيّة وتفتقد أدنى شرعية وطنية، وهي بتفاوضها الذليل مع العدو الاسرائيلي ذبحت نفسها بلا سكين وارتكبت أسوأ خطيئة وطنية على الإطلاق، وذلك لأنها مجرد وكيل لانتداب خاسر، وكونها فوق كراسي الانتداب لا يعطيها شرعية هذا الوطن أبداً، وهي لا تملك أي أهلية وطنية لأخذ أي خيار سيادي لبناني، فضلاً عن أنها لا تملك أي أوراق قوية للتفاوض الوطني أو ما يلزم لـ"تفاوض الأقوياء"، وهي بذلك لا تمّثل إلا نفسها ومشغِّلها الأميركي ضد مصالح لبنان السيادية، ولن نعطيها أي فرصة للنيل من مصالح لبنان العليا، ولبنانياً لا قيمة ولا وجود ولا شرعية لأي سلطة استسلامية تتعارض مع سيادة لبنان وميثاقه التوافقي الضامن لأصل التأسيس الوطني، وما قامت به هذه السلطة المخزية غير موجود، والموجود فقط لبنان وسيادته ومقاومته وجيشه وشراكته الوطنية الأصيلة، وجماعة الانتداب الأميركي عار على لبنان وعظمة كبريائه الوطني، ولن نغفر لهذه السلطة الإستسلامية هذه الخطيئة الكبرى، والنتيجة الأبدية لهذا الخيار السقوط والفشل والخزي الوطني، ولن يكون لهذه الخطيئة أي أثر على الأرض لأن الأرض لأهلها وناسها وليس للمرتزقة وجماعة الانتداب الذين خسروا حربهم المعوّل عليها، وأي محاولة لصهينة هذه الخطوة الخطيئة ستضع هذا الفريق بقلب الثأر الوطني، وأي لعبة بهذا المجال لن تمرّ وسيدفع أصحابها أخطر الأثمان الوطنية، ومن يخسر الرئيس نبيه بري يخسر لبنان، ولبنان ونبيه بري بميادين المقاومة ومنطق التفاوض الوطني والمصالح السيادية لا ينفصلان".


وشدّد على "أن التفاوض الوطني عبارة عن أوراق قوة ومعادلة ردع متبادل وليس استسلاماً وخزياً وانبطاحاً لأخذ صورة العار عند المشغّل الأميركي، لذا، أي خيار خارج سلطان الرئيس نبيه بري الوطني مصيره الفشل والعار، ولا شيء أكبر وأضمن للبنان السيّد المستقل من المقاومة وملاحمها التي تسحق الأسطورة الصهيونية بكل جبهات الحافة الأمامية، وقصة الحزام الأمني لا وجود لها إلا بأحلام مجرم الحرب وجزار العصر نتنياهو ومقابر فشله، ولبنان مع المقاومة والشعب والجيش يعيش أعظم نماذج القدرة على البقاء والسيادة والملاحم التي تسحق ترسانة أكبر كيان صهيوني مجرم، لدرجة أنّ مئة ألف جندي صهيوني مع ألوية النخبة وترسانة أميركية أطلسية هائلة يجري تدميرها على طول الحافة الأمامية سيما في بنت جبيل التي أثبتت أنها صخرة الإنتصار الوطني الكبير، وضمانة لبنان بهذه الحرب وغيرها من التهديدات السيادية المقاومة وشعبها والجيش اللبناني الذي تمنعه سلطة الوصاية الأميركية من القيام بأصل وظيفته السيادية".


أضاف: "للتاريخ أقول: مع نهاية هذه الحرب انكشفت واشنطن عن أسوأ هزيمة دولية وتحوّلت من رمز للهيمنة العالمية إلى مجموعة قراصنة تتسكع أعالي البحار، والأهم أنّ الجيش الصهيوني الذي جهّزته واشنطن بكل إمكاناتها لهذه الحرب الكبرى تجرّع أسوأ هزائمه الإستراتيجية على طول الحافة الأمامية، ومعه بدت إسرائيل الكبرى مجرّد أضحوكة للعالم، وقوّة لبنان اليوم بمفهومه الوطني وقواه السيادية، وفريق الوصاية الأميركية خسر ويخسر بشدة، والفرصة ما زالت مفتوحة للتوبة الوطنية، ولبنان بلد لا يقبل الانتحار سيما الانتحار السيادي، وقيمة لبنان تكمن بالشراكة الوطنية بين الإسلام والمسيحية على قاعدة المصالح الأخلاقية والسيادية للشعب اللبناني، والتاريخ الأبدي لهذا البلد علّمنا أن من يربح دوماً هو لبنان بشعبه وأرضه وجبهاته السيادية وشراكته الوطنية".
 
الرئيس نبيه بري

الجيش اللبناني

نبيه بري

المسيحية

المقاومة

الاميركي

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-15
Lebanon24
09:55 | 2026-04-15
Lebanon24
09:42 | 2026-04-15
Lebanon24
09:39 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24