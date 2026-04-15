إليكم عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 167مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:



-إخماد حرائق35: منازل:2، أعشاب:5،مؤسسات:1، سيارات:1، كهرباء:2، منازل جراء القصف: 12، مؤسسات جراء القصف:1، لوحات اعلانية:1 ، نفايات:7، منازل:2، احراج:1، مؤسسات:1



-انقاذ:7: رفع انقاض وبحث وانقاذ جراء القصف:5، إخلاء مواطنين جراء القصف:1، حيوانات:1



-اسعاف: 51: حالات طارئة:19، حوادث سير:3، نقل مرضى:15، نقل مصابين وجثامين جراء القصف:8، نقل جرحى جراء القصف:21، نقل جثث:1



-خدمات عامة:2: نقل مياه الى مراكز ايواء: 72



Advertisement