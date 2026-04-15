تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مصلحة الليطاني: فتح الطريق إلى معمل إبراهيم عبد العال واستئناف أعمال الصيانة بجهود مشتركة مع الجيش

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:49
A-
A+
مصلحة الليطاني: فتح الطريق إلى معمل إبراهيم عبد العال واستئناف أعمال الصيانة بجهود مشتركة مع الجيش
مصلحة الليطاني: فتح الطريق إلى معمل إبراهيم عبد العال واستئناف أعمال الصيانة بجهود مشتركة مع الجيش
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن فرقها الفنية والهندسية، وبمؤازرة الجيش ومديرية المخابرات، باشرت فورًا باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة، حيث تم العمل على فتح الطريق المؤدية إلى معمل إبراهيم عبد العال لتوليد الطاقة الكهرومائية، وإزالة العوائق من قبل الجيش، بالتوازي مع البدء بأعمال صيانة خطوط التوتر العالي المتضررة، بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية المستدامة واستمرار عمل معامل الطاقة الكهرومائية.

ونوهت المصلحة بالاستجابة السريعة والفعّالة للجيش ومديرية المخابرات، وتقدمت بأسمى عبارات الشكر والتقدير لهما على الجهود الاستثنائية التي بذلاها في مواكبة الفرق الفنية، وتأمين الحماية والدعم اللوجستي، بما أسهم في تسريع إعادة الوضع إلى طبيعته وتعزيز استمرارية المرفق العام.

وشددت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على أن هذا التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية يشكّل نموذجًا متقدّمًا في حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.
 
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-15
Lebanon24
09:55 | 2026-04-15
Lebanon24
09:42 | 2026-04-15
Lebanon24
09:39 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24