لبنان

سلام التقى وفدا من "التقدمي".. واستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

Lebanon 24
15-04-2026 | 04:55
سلام التقى وفدا من التقدمي.. واستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
استقبل رئيس مجلس الوزراء وفدًا من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، ضمّ النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، راجي السعد، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط المحامي حسام حرب. وتناول اللقاء آخر التطورات في لبنان وضرورة الابتعاد عن لغة التحريض والكراهية، والمساعي الدولية المستمرة لوقف الحرب، بما فيها لقاء واشنطن.
 
 
وكان سلام استقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR برهم صالح والوفد المرافق، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الخارجية يوسف رجي.

بعد اللقاء، قال صالح: "تشرفتُ بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وكانت فرصة للتأكيد على مساندة لبنان ودعمه في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها. وصلتُ إلى لبنان يوم أمس للتأكيد على دعمنا للشعب اللبناني والدولة اللبنانية وهي تواجه هذه التحديات الصعبة. رأيتُ بأمّ عيني الدمار الذي لحق بأجزاء من بيروت، وسمعتُ عن الضحايا المدنيين الذين استُشهدوا في هذه الحرب. كما التقيتُ بالعديد من النازحين في مراكز الإيواء في البقاع وكذلك في بيروت.

إنّ التداعيات الإنسانية لهذه الحرب كبيرة، وأؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية ويلات الهجمات. لبنان لا يستحق أن يكون في دوامة متكررة من العنف، بل يستحق الدعم ويستحق الاستقرار.

الشعب اللبناني، الذي كان دائمًا مضيفًا للنازحين واللاجئين، يتعرض اليوم لتهجير غير مسبوق. فقد تعرّض أكثر من مليون لبناني للنزوح من بيوتهم، وهذا يمثّل نحو خُمس الشعب اللبناني. إنّ تأثيرات هذا الوضع الإنساني، وهذه المعاناة الكبيرة، تشكّل تحديًا كبيرًا، ليس فقط للبنان، وإنما للمجتمع الدولي بأسره.

أنا اليوم، بصفتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين هنا في بيروت، أؤكد دعمنا للدولة اللبنانية ودعمنا للشعب اللبناني، وهي تواجه هذا التحدي الذي لن يكون سهلًا في ظل الظروف القادمة. لكن يبقى أملنا أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وأن تفضي إلى سلام راسخ يؤمّن للبنانيين العيش الكريم والحياة الحرة الكريمة.

وردًا على سؤال، قال: المجتمع الدولي مدعو إلى دعم لبنان. قبل أيام، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا للمساعدات المالية بقيمة 308 ملايين دولار. كما دعت المفوضية السامية إلى تأمين 61 مليون دولار. وقد حصلنا على قسم من هذه المساعدات ونقوم بتوزيعها الآن. وأنا، عند عودتي إلى جنيف، سأعمل على تحشيد المزيد من الدعم في ما يتعلق بتأمين هذه المساعدات.

كما أن العمل جارٍ من قبل المفوضية، وأيضًا من قبل منظمات الإغاثة الأخرى العاملة تحت راية الأمم المتحدة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة. لكن حجم التحدي كبير، وحجم المعاناة كبير، وهناك حاجة إلى مساعدات أكبر. ومن هنا أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للبنان. لبنان يستحق الدعم، والشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة يستحق أن نكون إلى جانبه، وأن نقدّم له ما تيسّر من الإمكانيات من أجل معالجة هذه المعاناة الإنسانية."
 
 
 
