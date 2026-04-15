زيارة غير معلنة للجميّل

ذكر مصدر ديبلوماسي عربي في أنّ قصر الاليزيه شهد الاسبوع الماضي زيارة بعيدة عن الأضواء لرئيس الجميّل.

واشار المصدر أنَّ الجميّل الذي التقى الفريق الديبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي، حثّ محاوريه على ضرورة دعم مبادرة التفاوضية، وتكثيف المساعدات العسكرية للجيش والقوى الأمنية لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح.