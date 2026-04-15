هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن المفاوضات بين ولبنان، خصوصاً بعد الاجتماع الذي حصل بين سفيري وإسرائيل في ، أمس الثلاثاء.



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ الحكومة طالبت مؤخراً وبشكل متكرر بإجراء مفاوضات مع إسرائيل، في حين أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بوضوح إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان الذي يعتمدُ على المفاوضات المباشرة لتحقيق الهدف المذكور.



وأضاف التقرير: "على أي حال، عُقدت أمس، ولأول مرة، محادثات في بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض، بوساطة أميركية. وتُعد هذه أول مفاوضات مباشرة وعلنية بين البلدين منذ ثمانينيات القرن الماضي، باستثناء الاتفاقية البحرية غير المباشرة لعام 2022. وقد ساد جو من التفاؤل الاجتماع، حيث أعرب السفير الإسرائيلي عن تفاؤله قائلاً إنَّ المحادثات كانت ممتازة، وسادها جو ممتاز".



التقرير أكمل: "السؤال المطروح اليوم هو: لماذا الآن تحديداً يطالب اللبنانيون، الذين فرضوا علينا مقاطعة في الماضي القريب، وأعلنوا مراراً وتكراراً أننا أعداء، ورفضوا التقاط الصور معنا في المناسبات الدولية بالخارج، وقاطعونا، وانتقدوا بشدة كل من يؤيد التطبيع مع إسرائيل، بمفاوضات مباشرة؟ الإجابة المختصرة والبسيطة هي: إنهم يريدون وقف إطلاق النار، ويخشون أن تتسع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وأن تضر بمصالح الدولة، حتى تصل إلى حد انهيارها".



وأضاف: "من المهم الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية وأغلبية الشعب اللبناني لا يكترثون كثيراً لحزب الله، باستثناء الطائفة الشيعية، وأي مساس بحزب الله سيخدم مصالح المؤسسة اللبنانية وأغلبية الشعب. معظم جنوب لبنان مدمر بالفعل، والجنوب، الذي أهملته أجيال من الحكومات اللبنانية، ليس ذا أهمية للنخبة اللبنانية. لكن الآن، وبعد أن بدأت إسرائيل بهدم المباني في ، بالإضافة إلى تحذيراتها من مهاجمة مواقع استراتيجية في كل أنحاء لبنان، وليس في الجنوب فقط، أدرك القادة اللبنانيون ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. الأمر هذا ليس بدافع حب إسرائيل أو تعاطف مع سكان ، بل خوفاً من اندلاع حرب شاملة ستلحق ضرراً بالغاً بما تبقى من لبنان".



واستكمل: "لا ننسى أن البلاد تعاني أزمة اجتماعية واقتصادية حادة، وأن الحرب مع إسرائيل، التي اندلعت عقب انضمام إلى حرب السيوف الحديدية في تشرين الأول 2023، تسببت في دمار واسع النطاق في جنوب لبنان، وخسائر فادحة، ونزوح جماعي من الجنوب إلى العاصمة وشمالها. مع هذا، تأمل القيادة اللبنانية في استعادة سيادة الدولة، ونزع سلاح حزب الله، أو على الأقل إضعافه، ووقف القتال، وجلب المساعدات الدولية. كذلك، ترى السلطة اللبنانية في المفاوضات المباشرة فرصة لفصل دولة لبنان عن دولة حزب الله وإنقاذ البلاد من الانهيار. في المقابل، يعارض حزب الله، بقيادة نعيم قاسم، هذه المفاوضات بشدة، ويصفها بأنها استسلام مُذل".



وأضاف: "بينما يؤكد نتنياهو، من الجانب الإسرائيلي، أن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله والتوصل إلى تسوية سلمية تاريخية، وأن إسرائيل لا توافق على وقف إطلاق النار مسبقاً، يوضح لبنان أن المفاوضات المباشرة تهدف حصراً إلى تحقيق وقف إطلاق النار، لا أكثر ولا أقل. في الوقت نفسه، لم يتحدث أحد من الجانب اللبناني عن التطبيع".



وذكر التقرير أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق أمني مع لبنان في المرحلة الأولى"، مشيراً إلى أن "نقاط الخلاف قليلة"، وتابع: "يطالب لبنان بوقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي، وتعديل الحدود القائمة، فيما لا تزال هناك 13 أو 14 نقطة خلاف على الحدود البرية، تشمل مزارع شبعا، وجبل دوف، والغجر، وهذه النقاط ليست من الأولويات القصوى حالياً، ولكن قد تُثار لاحقاً".



وتابع: "على إسرائيل أن تخرج عن المألوف وتجري مفاوضات مختلفة. حتى لو كان حزب الله هو المتسبب، فإن المؤسسة اللبنانية هي المسؤولة، وهذا ما دأب قادتنا على قوله طوال هذه السنوات. إلى ذلك، يجب أن يركز البند الأول في المفاوضات على الجانب اللبناني، وينبغي مطالبة لبنان بدفع تعويضات عن كل الأضرار التي ألحقها حزب الله. ففي نهاية المطاف، كان اللبنانيون، وحزب الله منظمة لبنانية، هم من شنوا الحربين الأخيرتين ضد إسرائيل، وليس العكس. كذلك، فإن المطالبة بالتعويضات ستكون بمثابة رادع في القريب".



واستكمل: "بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، يجب على إسرائيل أن تطالب الحكومة اللبنانية بتصنيف حزب الله منظمةً إرهابية. أتفهم صعوبة نزع سلاح حزب الله بالنسبة للحكومة اللبنانية، لكنني لا أعتقد أنه من الصعب إصدار قرار حكومي بهذا الشأن. فبدون هذا التصنيف، لا جدوى من مواصلة المفاوضات. مع هذا، سيمنع هذا التصنيف لبنان وقادته من ممارسة لعبة مزدوجة، وهو ما يبرع فيه أعداؤنا، وربما حان الوقت لنتعلم قليلاً من الإيرانيين كيفية التفاوض".

Advertisement