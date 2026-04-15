تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار: وكالات الأمم المتحدة شريك أساسي في مواجهة الأزمة

Lebanon 24
15-04-2026 | 05:17
A-
A+

الحجار: وكالات الأمم المتحدة شريك أساسي في مواجهة الأزمة
الحجار: وكالات الأمم المتحدة شريك أساسي في مواجهة الأزمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه قبل ظهر اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الرئيس العراقي السابق برهم صالح، في حضور المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما جاموس أمسيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، ممثلة UNHCR في لبنان كارولينا بيلينغ، والوفد المرافق، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان، في ظل التطورات الراهنة.



وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أن "الهمّ الأول للبنان في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مشدداً على "أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني اضطروا إلى مغادرة منازلهم في البلدات والقرى المستهدفة".

كما عرض الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والبلديات والإجراءات المعتمدة لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية، في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.



من جهته، أعرب الرئيس صالح عن" تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه في ظل هذه الظروف الصعبة"، مؤكداً "العمل على حشد الدعم الدولي وتوفير المساعدات اللازمة"، ومعرباً عن أمله في أن "يتمكن لبنان من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن".



كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف النزوح السوري في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يساهم في تحقيق العودة الآمنة والمنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: وكالات الامم المتحدة موجودة معنا بشكل أساسي وقريبا سنطلق لوحة متابعة تتبع للمساعدات وتوزيعها
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فليتشر يؤكد لسلام وقوف وكالات الأمم المتحدة إلى جانب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ريزا زار وممثلي وكالات الأمم المتحدة أحد مراكز الإيواء التابعة ل"الأونروا" في سبلين
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: المقاصد شريك أساسيّ لوزارة التربية في حماية المدرسة الوطنيّة وتطويرها
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 17:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-04-15
Lebanon24
09:55 | 2026-04-15
Lebanon24
09:42 | 2026-04-15
Lebanon24
09:39 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
Lebanon24
09:35 | 2026-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24