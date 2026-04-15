الحجار: وكالات الأمم المتحدة شريك أساسي في مواجهة الأزمة

استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه قبل ظهر اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الرئيس السابق برهم صالح، في حضور المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال ريما جاموس أمسيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمران ريزا، ممثلة UNHCR في لبنان كارولينا بيلينغ، والوفد المرافق، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان، في ظل التطورات الراهنة.







وأكد الوزير الحجار خلال اللقاء أن "الهمّ الأول للبنان في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مشدداً على "أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالات ، لا سيما في ظل نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني اضطروا إلى مغادرة منازلهم في البلدات والقرى المستهدفة".



كما عرض الجهود التي تبذلها والبلديات والإجراءات المعتمدة لمواكبة هذه الظروف الاستثنائية، في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.







، أعرب الرئيس صالح عن" تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه في ظل هذه الظروف الصعبة"، مؤكداً "العمل على حشد وتوفير المساعدات اللازمة"، ومعرباً عن أمله في أن "يتمكن لبنان من تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن".







كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف النزوح السوري في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يساهم في تحقيق العودة الآمنة والمنظمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

