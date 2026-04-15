|
26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
لبنان
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
15-04-2026
|
05:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "تاتش"، اليوم الأربعاء، أنه استكمالاً لخطة الطوارئ التي فعلتها بالتنسيق مع
وزارة الاتصالات
، تم تكثيف
العمل الميداني والتقني بالتعاون مع شركائها الأساسيين.
وتهدف هذه المرحلة إلى ترسيخ استقرار أداء الشبكة في معظم الأراضي
اللبنانية
، من خلال إجراءات استثنائية صُمّمت للتكيف مع الواقع الجغرافي الراهن؛ حيث تركز على تعزيز كفاءة الشبكة في المناطق الآمنة لاستيعاب ضغط الاستخدام المتزايد، مع ضمان استمرارية الخدمة وصيانة المواقع في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
كذلك، تأتي هذه الإجراءات على ضوء ارتفاع ملموس لمتوسط الاستخدام اليومي للبيانات بلغ حوالي 700 تيرابايت، أي بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة ما قبل اندلاع الحرب.
وفي هذا السياق، تتركز حالياً العمليات التي تديرها فرق تاتش التقنية بالتعاون مع شركائها المعتمدين على محورين متكاملين:
المحور الأول: يرتبط بتعزيز أداء الشبكة وخدمة الجيل الرابع، لاسيما وأن توجّه
شركة تاتش
يقوم على اعتماد خطة مستدامة لمعالجة ازدحام الاتصالات والبيانات على الشبكة في مناطق النزوح الآمنة. تشمل هذه الجهود ترقية الناقل الثالث والرابع لرفع سعة الشبكة بشكل فوري، وقد أكملت الشركة ما يفوق الألف عملية في هذا المجال. كما تعمل الشركة على تثبيت استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء شبكة نقل خالية من الازدحام (Congestion-free Transmission Network)، لتحويل الحلول المؤقتة الحالية إلى بنية تحتية مستدامة قادرة على استيعاب أي نمو مستقبلي في حركة البيانات.
المحور الثاني: يشمل كل العمليات التشغيلية واللوجستية الميدانية لجهة الحفاظ على جهوزية المواقع والمحطات في مختلف المناطق الآمنة كما المعرّضة للخطر، وفي هذه الحال أي عملية تتم بالتنسيق التام مع
الجيش اللبناني
وموافقته.
وإذ تواصل شركة "تاتش" تحديث إجراءاتها لمواكبة المتغيرات الميدانية، فإنها تثمّن عالياً تفاني فرقها الفنية وشركائها الذين يعملون بروح المسؤولية العالية، مؤكدة التزامها بتوفير أفضل جودة خدمة ممكنة لمشتركيها، ليبقى الجميع على اتصال دائم مهما بلغت التحديات.
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
15/04/2026 17:06:54
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
15/04/2026 17:06:54
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي الماري ناشدوا شركتي "ألفا" و "تاتش" إعادة الخدمة إلى البلدة
Lebanon 24
أهالي الماري ناشدوا شركتي "ألفا" و "تاتش" إعادة الخدمة إلى البلدة
15/04/2026 17:06:54
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا
Lebanon 24
ما جديد عناصر "قسد"؟ بيان من "الداخلية" في سوريا
15/04/2026 17:06:54
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طاولة واشنطن تحت لهيب الجنوب.. هل فاوض لبنان في أضعف لحظاته؟
Lebanon 24
طاولة واشنطن تحت لهيب الجنوب.. هل فاوض لبنان في أضعف لحظاته؟
10:00 | 2026-04-15
15/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل حلّ الصراع في لبنان... وزير خارجية فرنسا: إسرائيل ردّت بالإيجاب
Lebanon 24
من أجل حلّ الصراع في لبنان... وزير خارجية فرنسا: إسرائيل ردّت بالإيجاب
09:55 | 2026-04-15
15/04/2026 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: استهداف الإعلاميين يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف
Lebanon 24
مرقص: استهداف الإعلاميين يخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف
09:42 | 2026-04-15
15/04/2026 09:42:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يبحث التطورات الأمنية مع سفير الكويت
Lebanon 24
الحجار يبحث التطورات الأمنية مع سفير الكويت
09:39 | 2026-04-15
15/04/2026 09:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان بعدة عمليات
Lebanon 24
حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية جنوب لبنان بعدة عمليات
09:35 | 2026-04-15
15/04/2026 09:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
10:30 | 2026-04-14
14/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
Lebanon 24
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
22:47 | 2026-04-14
14/04/2026 10:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 17:06:54
Lebanon 24
Lebanon 24
