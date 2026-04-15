خلال نقلهم جرحى... إستهداف مسعفين في ميفدون

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الاسلامية وفريق للاسعاف الصحي وفريق اسعاف ، أثناء عملهم على نقل جرحى في ميفدون.

وأشارت إلى استشهاد أحد المسعفين، وإصابة آخرين.

ويعمل الجيش على سحب جثمان الشهيد.