بري أبرق مهنئاً  للرئيس نزار آميدي بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية العراقية

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR برهم صالح والوفد المرافق الذي ضم المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما جاموس أمسيس ، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في عمران ريزا، ممثلة UNHCR في لبنان كارولينا بيلينغ، في حضور المستشار الاعلامي للرئيس علي حمدان، حيث تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمستجدات الراهنة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وبرامج الامم المتحدة في مقاربة ملف النازحين .



واستقبل الرئيس بري، رئيس رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط مع وفد من نواب الكتلة وقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النواب : هادي أبو الحسن ، مروان حمادة ، أكرم الشهيب ، فيصل الصايغ ، راجي سعد ، بلال عبدالله ، وائل ابو فاعور ، مستشار رئيس الحزب حسام حرب وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وتم البحث في المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤوناً وطنية.



ومن زوار الرئيس بري : للامن العام اللواء حسن شقير، وعرض معه للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها والمستجدات السياسية والميدانية .





على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيس الجمهورية نزار آميدي مهنئا بانتخابه رئيسا ، متوجها بإسمه وبإسم المجلس النيابي "بأحر التهاني والتبريك لمناسبة الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء المجلس النيابي وانتخابكم رئيساً للجمهورية العراقية متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم".





واضاف : "كما ننتهزها مناسبة للإعراب عن شكرنا وتقديرنا لفخامتكم وللشعب العراقي الشقيق حكومة ومجلسا نيابيا ومرجعيات دينية رشيدة على وقوفهم ومؤازرتهم ودعمهم للبنان في مختلف الظروف لاسيما في المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها لبنان لعدوان إسرائيلي غاشم ، مجددين التأكيد على إستعدادنا العمل من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المجالات بما يرسخ عُرى الصداقة التاريخية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ".

Advertisement