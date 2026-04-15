هذا ما طلبه ترامب من مستشاريه.. هذا آخر تقرير

ذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنَّ الرئيس الأميركي كلّف كبار مستشاريه الثلاثة بإيجاد مخرج للحرب مع ، وأنه لا يزال يثق بهم لتنفيذ ذلك.



وقالت مصادر الشبكة إن الأميركي، جيه دي ، من المتوقع أن يقود جولة ثانية محتملة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، في حال أسفرت المفاوضات عن لقاء مباشر آخر قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.



وأضافت المصادر أن لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، اللذين ترأسا المحادثات الدبلوماسية منذ ما قبل بدء الحرب، من المتوقع أيضًا أن يحضرا أي اجتماع ثانٍ محتمل.



وتواصل فانس وويتكوف وكوشنر مع الإيرانيين والوسطاء خلال الأيام التي تلت جلسة السبت الماراثونية التي استمرت 21 ساعة، في إطار جهودهم للتوصل إلى اتفاق.



وكانت مصادر ذكرت لـ" إن" سابقاً أن المسؤولين يناقشون داخليًّا تفاصيل اجتماع ثانٍ محتمل، إلا أنه حتى مساء الثلاثاء، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد؟.



وصرح لصحيفة " بوست" الأميركية بأن "شيئاً ما قد يحدث" خلال اليومين المقبلين في باكستان، وذلك في ظل سعي وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.





