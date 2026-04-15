الصدي يتفقد منشآت الزهراني ومعمل الكهرباء رغم الغارات

زار والمياه جو الصّدي على وقع ، المنشآت النفطية ومعمل الكهرباء في للاعراب عن دعمه للاداريين والفنيين والعمال الذين يواصلون القيام بمهامهم رغم المخاطرالناجمة عن الحرب التي يعيشها .







إستهل الصدي زيارته من المنشآت حيث إطلع من المعاون للمنشآت في الزهراني الدكتور زياد ورؤساء الاقسام على الآليات المعتمدة في العمل وأطلعهم على التوجه الذي وضعه لتفعيل عمل المنشآت وزيادة الاستفلادة منها. بعدها عاين ميدانياً الخزنات الموجودة.







الصدي اغتنم المناسبة لشكر دولة وشعباً على الهبة النفطية التي قدمت الى لبنان ووصلت منذ يومين عبر قافلة صهاريج الى المصنع ويتواصل تفريغها في هذه الاثناء فاطلع عن قرب على عملية التفريغ.







بعدها إنتقل وزير الطاقة الى معمل في الزهراني حيث عقد اجتماع عمل مع مدير معمل كهرباء لبنان في الزهراني المهندس والمسؤولين في المعمل، وعرض معهم الاجراءات الآنية لمواكبة الظروف الحالية والخطوات المستقبلية التي يعمل عليها لمعمل الزهراني.

