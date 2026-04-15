الصدي يتفقد منشآت الزهراني ومعمل الكهرباء رغم الغارات

زار وزير الطاقة
والمياه جو الصّدي على وقع الغارات
، المنشآت النفطية ومعمل الكهرباء في الزهراني
للاعراب عن دعمه للاداريين والفنيين والعمال الذين يواصلون القيام بمهامهم رغم المخاطرالناجمة عن الحرب التي يعيشها لبنان
إستهل الصدي زيارته من المنشآت حيث إطلع من المدير العام
المعاون للمنشآت في الزهراني الدكتور زياد الزين
ورؤساء الاقسام على الآليات المعتمدة في العمل وأطلعهم على التوجه الذي وضعه لتفعيل عمل المنشآت وزيادة الاستفلادة منها. بعدها عاين ميدانياً الخزنات الموجودة.
الصدي اغتنم المناسبة لشكر العراق
دولة وشعباً على الهبة النفطية التي قدمت الى لبنان ووصلت منذ يومين عبر قافلة صهاريج الى المصنع ويتواصل تفريغها في هذه الاثناء الزهراني.
فاطلع عن قرب على عملية التفريغ.
بعدها إنتقل وزير الطاقة الى معمل كهرباء لبنان
في الزهراني حيث عقد اجتماع عمل مع مدير معمل كهرباء لبنان في الزهراني المهندس أحمد عباس
والمسؤولين في المعمل، وعرض معهم الاجراءات الآنية لمواكبة الظروف الحالية والخطوات المستقبلية التي يعمل عليها لمعمل الزهراني.