لبنان

رئيس المجلس الأوروبي: حزب الله يشكل تهديدا وجوديا للبنان

Lebanon 24
15-04-2026 | 06:33
رئيس المجلس الأوروبي: حزب الله يشكل تهديدا وجوديا للبنان
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن "الاتحاد الأوروبي لديه أولويتان هما العمل على وقف إطلاق نار ثابت بالمنطقة وفتح مضيق هرمز". 
 
وأضاف كوستا أن "حزب الله يشكل تهديدا وجوديا للبنان وعاملا خطيرا يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن والسلام".
 
وتابع قائلاً: "الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان ومساعدة حكومته على نزع سلاح "حزب الله" كما ويرحب بمفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل باعتبارها مسارا لتحقيق السلام".
 
وأشاد كوستا بقرار الرئيس جوزاف عون حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله. 
