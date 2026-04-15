الحجيري: ما يجري تحدٍ لإرادة اللبنانيين

أدلى رئيس حركة" النصر عمل" النائب ملحم الحجيري بتصريح، جاء فيه: "أما وان السلطة مضت وتمضي قدماً في نهجها الاستسلامي الخياني عبر التفاوض المباشر مع عدو البشرية، نشدد على موقفنا الرافض رفضاً مطلقاً لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو ونرى فيه خطوة لا دستورية ولا وطنية ولا شعبية، وفيها تعمد في استفزاز وتحدي لمشاعر السواد الأعظم من اللبنانيين".







وتابع: "في هذا السياق، نسأل أي سفالة وحقارة وبذاءة وعمالة تلك التي أملت المفاوضة تحت النار وجسدتها سلطة الغدر على شكل تعهدات والتزامات قدمت خلال اجتماع ، وجُسدت أيضاُ، وبوضوح، في موافقة السلطة على البيان المشترك الصادر عن هذا الاجتماع وفيه إملاءات وشروط جلية فيما تضمنه البيان من كلام وموقف المندوبين والصهيوني".







ورأى أن "شموخ المقاومين الأبطال الذين يصنعون التاريخ في بنت والخيام والطيبة وكل الأسماء الحسنى للقرى الحدودية هم وحدهم من يحددون مستقبل البلد ومصيره، وستكون لهم الكلمة الفصل في الميدان".







وأردف: "ان التصدي لنهج سلطوي ممعن في التآمر والخيانة هو واجب وطني مقدس، وفئات المجتمع اللبناني بقواها الشريفة والحية والممثلة لأغلبية شعبنا مدعوةٌ للعمل بشكل جدي على تحرير من الإحتلال الذي يقبع بجزء من السلطة اللبنانية العميلة".







وختم الحجيري: "ندعو إلى إسقاط حكومة العار كضرورة وطنية قصوى حمايةً للبلد ولعدم انجراره إلى فتنة داخلية كبرى تسعى إليها هذه الحكومة وتريدها أميركا والصهيونية".

