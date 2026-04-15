جولة روحية وإنمائية للراعي تشمل الكنائس والمزارعين والنازحين في جزين

صدر عن أمانة سر البطريركية – بكركي، بيان عرض لبرنامج زيارة البطريرك الكاردينا ل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق إلى قضاء جزين يوم الجمعة 17 نيسان 2026. وهو كالآتي:



المحطة الأولى: بلدة القرية – زيارة الكنيسة ولقاء الأهالي.



المحطة الثانية: كفرحاوس – إطلاق مشروع المزارعين.



المحطة الثالثة: دير القطين للرهبنة الأنطونية – لقاء مع الآباء والنازحين.



المحطة الرابعة: جزين – قداس في كنيسة مار مارون، ولقاء الأهالي في صالون الكنيسة.



المحطة الخامسة: تبريك المركز الجديد لإقليم كاريتاس جزين، وزيارة مستشفى جزين الحكومي.



المحطة السادسة: دير سيدة مشموشة.



لتكن هذه الزيارة رسالة رجاء وثبات، للحضور الكنسي في أرض الجنوب، وتأكيداً على التمسك بالأرض والإنسان، في مسيرة إيمان وصمود ورجاء".

Advertisement