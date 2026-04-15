الراعي يستقبل زياد أسود ويبحث أوضاع جزين والجنوب

15-04-2026 | 07:21
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، النائب السابق زياد اسود يرافقه حبيب ضاهر ودومينيك العاقوري في زيارة عبر فيها الوفد عن "دور الصرح البطريركي الوطني الثابت في وقت الأزمات التي عصفت ولا تزال بلبنان،" عارضا للوضع في منطقة جزين التي سيزورها البطريرك الراعي بعد يوم غد الجمعة في اطار الزيارات التي يقوم بها الى البلدات الجنوبية التي "تعاني تداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان منذ نحو الشهر ونيف الشهر".

بعد اللقاء تحدث اسود وقال:" لقد تشرفنا بزيارة صاحب الغبطة البطريرك الراعي وعبرنا عن فرحنا بقراره زيارة بلدتنا جزين التي تلتمس بركته وتستمد من مواقفه الوطنية الحكيمة قوة التمسك بالأرض والثبات فيها على الرغم من الظروف القاهرة".

وتابع :" نحن بانتظار غبطته للإستماع الى توجيهاته والأخذ بها والتي سيوجهها ليس لمسيحيي جزين وحسب وانما لأبناء الجنوب بعامة وهي ستعطينا الأمل بأنه ما من شدة الا وستزول. زيارة غبطته محورية واساسية ونأمل مواكبتها من قبل أبناء المنطقة الذين عانوا من اهمال الدولة لهم في أوقات كثيرة، وهذه الزيارة ستضع مدماكا أساسيا لحضورنا في بلداتنا، وستشدد على ضرورة ان يتمسك اخوتنا في جزين بالصبر والتضامن والتعاون المتبادل لتجاوز المحنة".

وختم اسود:" ان زيارة البطريرك الراعي الى جزين هي رسالة للتأكيد ان هناك كيانا يجب الحفاظ عليه وعلى الإحترام المتبادل بين مكونات هذه المنطقة منعا لأي خلل او عدم استقرار امني قد تكون نتائجه قاسية على الجميع. جميعنا تحت مظلة بكركي التي لا تتركنا ونتأمل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ابن المنطقة والذي يتابع الوضع ان يكون حضوره وقراره أساسي لإستمرار العيش الواحد في المنطقة."

بعدها استقبل غبطته بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان في زيارة تهنئة بعيد القيامة تم في خلالها البحث في عدد من الشؤون الكنسية وعرض للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. 

ومن زوار الصرح البطريركي نائبة رئيس مجلس الجنوب رشا أبو غزالة التي قدمت التهاني بعيد الفصح.
