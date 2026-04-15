مصلحة الليطاني: إجراءات عاجلة لإصلاح أضرار محيط معمل إبراهيم عبد العال

اكدت في بيان انه "وعطفًا على البيان السابق المتعلق بالاعتداء الذي طال محيط معمل العال لتوليد الطاقة الكهرومائية، أن فرقها الفنية والهندسية، وبمؤازرة ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت فورًا باتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة، حيث تم العمل على المؤدية إلى المعمل وإزالة العوائق من قبل الجيش اللبناني، بالتوازي مع البدء بأعمال صيانة خطوط التوتر العالي المتضررة، بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية المستدامة واستمرار عمل معامل الطاقة الكهرومائية".







وإذ نوهت ب"الاستجابة السريعة والفعّالة للجيش اللبناني ومديرية المخابرات"، تقدمت" بأسمى عبارات الشكر والتقدير لهما على الجهود الاستثنائية التي بذلاها في مواكبة الفرق الفنية، وتأمين الحماية والدعم اللوجستي، بما أسهم في تسريع إعادة الوضع إلى طبيعته وتعزيز استمرارية المرفق العام".







واكدت المصلحة الوطنية لنهر أن "هذا التعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية يشكّل نموذجًا متقدّمًا في حماية المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، رغم التحديات والظروف الاستثنائية".

