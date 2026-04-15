ماذا فعل سوريون في لبنان؟

عُلم أن أعداداً كبيرة من السوريين في عادوا أدراجهم إلى بلادهم عبر معبر المصنع، وذلك بعدما أعيد فتحهُ الأسبوع الماضي أثر إغلاق قسريّ سببه تهديد إسرائيلي.



وذكرت المعلومات أنّ أعداد السوريين العائدين "رسمياً" خلال الأسبوعين الماضيين كانت كبيرة، وذلك بمعزل عن السوريين الذين عادوا عبر طرق "التهريب" غير الشرعية.

